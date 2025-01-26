Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerin mizahi yönüne adım atmaya hazır mısınız? Öyleyse en doğru yerdesiniz! Her hafta derlediğimiz en komik yemek tweetleriyle bizleri mizaha doyuran kullanıcıları bir araya getiriyoruz. Hem gözümüzü hem de mizaha olan açlığımızı doyuruyoruz böylece!
Hazırsanız, bu haftaki turumuz da başlıyor. 🚀
Hadi başlayalım!
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Yavaşça kaydırın, hak vereceksiniz.
"İyiliğin için söylüyorum"
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Bizim güncel durum;
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Böyle bir şey mümkün olabilir mi, sadece soruyorum!
Öyle değil miydi zaten?
"Ben çayı şekersiz içiyorum yaa."
👇🏻
İşte verimli bir görücü kullanımı
Daha ne olsun?
Yukarıdaki tatlıları yapanlara duyurulur.
👇🏻
Ansızın gelen çiğköfte perileri
Biraz da tespit
Ellerine sağlık
Erkek eli değmiş gibi
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Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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