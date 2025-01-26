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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 14:39

Yemeklerin mizahi yönüne adım atmaya hazır mısınız? Öyleyse en doğru yerdesiniz! Her hafta derlediğimiz en komik yemek tweetleriyle bizleri mizaha doyuran kullanıcıları bir araya getiriyoruz. Hem gözümüzü hem de mizaha olan açlığımızı doyuruyoruz böylece!

Hazırsanız, bu haftaki turumuz da başlıyor. 🚀

Hadi başlayalım!

Hadi başlayalım!
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Yavaşça kaydırın, hak vereceksiniz.

Yavaşça kaydırın, hak vereceksiniz.
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"İyiliğin için söylüyorum"

"İyiliğin için söylüyorum"
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👇🏻
twitter.com

Bizim güncel durum;

Bizim güncel durum;
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Böyle bir şey mümkün olabilir mi, sadece soruyorum!

Böyle bir şey mümkün olabilir mi, sadece soruyorum!
twitter.com

Öyle değil miydi zaten?

Öyle değil miydi zaten?
twitter.com

"Ben çayı şekersiz içiyorum yaa."

"Ben çayı şekersiz içiyorum yaa."
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İşte verimli bir görücü kullanımı

İşte verimli bir görücü kullanımı
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Daha ne olsun?

Daha ne olsun?
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Yukarıdaki tatlıları yapanlara duyurulur.

Yukarıdaki tatlıları yapanlara duyurulur.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
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Ansızın gelen çiğköfte perileri

Ansızın gelen çiğköfte perileri
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Biraz da tespit

Biraz da tespit
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Ellerine sağlık

Ellerine sağlık
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Erkek eli değmiş gibi

Erkek eli değmiş gibi
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👇🏻

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Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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