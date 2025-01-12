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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 16:49

Sıkıcı bir Pazar gününü yemeklerle ilgili komik tweetlerle kapatmak ister misiniz? 'Evettt' dediğinizi duyar gibiyiz! Bu hafta da yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla bizleri mizaha doyuran pek çok kullanıcı vardı. Her hafta derlediğimiz 'haftanın ej komik yemek tweetleri' serisine hazırsanız, başlıyoruz.

Afiyet olsun efendim!

Domatesler neden artık böyle değil?

Domatesler neden artık böyle değil?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tatlı bi hareket

Tatlı bi hareket
twitter.com

Kabak tatlısını sevmek belli bir yaştan sonra yükleniyor bu arada.

Kabak tatlısını sevmek belli bir yaştan sonra yükleniyor bu arada.
twitter.com

Tebrik ederiz tüm ekibi

Tebrik ederiz tüm ekibi
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Bizim çay sevgisi;

Bizim çay sevgisi;
twitter.com

Oyy yerim sizi yerim!

Oyy yerim sizi yerim!
twitter.com

Böyle olmayan var mı?

Böyle olmayan var mı?
twitter.com

👇🏻👇🏻

👇🏻👇🏻
twitter.com

Bunları da bilmiyorsanız ohoo!

Bunları da bilmiyorsanız ohoo!
twitter.com

Böyle pasta yapmayı nereden öğrendin?

Böyle pasta yapmayı nereden öğrendin?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Pardon?!

Pardon?!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Herkes yaşamıştır mesela.

Herkes yaşamıştır mesela.
twitter.com

Oldu mu şimdi?

Oldu mu şimdi?
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Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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