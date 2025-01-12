Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Sıkıcı bir Pazar gününü yemeklerle ilgili komik tweetlerle kapatmak ister misiniz? 'Evettt' dediğinizi duyar gibiyiz! Bu hafta da yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla bizleri mizaha doyuran pek çok kullanıcı vardı. Her hafta derlediğimiz 'haftanın ej komik yemek tweetleri' serisine hazırsanız, başlıyoruz.

Afiyet olsun efendim!