Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Sıkıcı bir Pazar gününü yemeklerle ilgili komik tweetlerle kapatmak ister misiniz? 'Evettt' dediğinizi duyar gibiyiz! Bu hafta da yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla bizleri mizaha doyuran pek çok kullanıcı vardı. Her hafta derlediğimiz 'haftanın ej komik yemek tweetleri' serisine hazırsanız, başlıyoruz.
Afiyet olsun efendim!
Domatesler neden artık böyle değil?
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Tatlı bi hareket
Kabak tatlısını sevmek belli bir yaştan sonra yükleniyor bu arada.
Tebrik ederiz tüm ekibi
Bizim çay sevgisi;
Oyy yerim sizi yerim!
Böyle olmayan var mı?
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Bunları da bilmiyorsanız ohoo!
Böyle pasta yapmayı nereden öğrendin?
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Pardon?!
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Herkes yaşamıştır mesela.
Oldu mu şimdi?
Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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