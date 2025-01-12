Osmanlı Zamanında Çekilen ve Dönerin Türk Yemeği Olduğunu Kanıtlayan Fotoğraflar
Osmanlı Zamanında Çekilen ve Dönerin Türk Yemeği Olduğunu Kanıtlayan Fotoğraflar
Birisi çıkar 'gyros' der, birisi çıkar 'Alman döneri' der. Yunanistan ve Almanya dönerin kendilerine ait olduğunu iddia ededursun, biz gerçekleri biliyoruz! Zaten 'dönmek' kökünden gelen 'döner' yemeğinin Alman yemeği olabileceğine nasıl inanıyorlar, orasını inanın bilmiyoruz.
Dönerin bize ait olduğunu biliyoruz da, Osmanlı döneminde dönerin nasıl yendiğini hiç düşündünüz mü?
İşte dönerin bir Türk yemeği olduğunu kanıtlar nitelikteki fotoğraflar.
Kaynak: Turkish Archives
Türkiye ve Almanya arasında süregelen bir döner tartışması var.
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Zaten her yemeğimizde adı geçen Yunanistan da olmazsa olmaz! Taco ekmeğine benzer bir lavaşla sunulan 'gyros' da Yunanistan'ın döneri.
1885'te Osmanlı'da çekilen ilk döner fotoğrafı ise dönerin mucidinin kim olduğunu gösterir nitelikte!
Bugünkü döner makinesinin mucidinin ise Takiyüddin Muhammed ibn Ma’ruf er-Raşıd olduğu söyleniyor.
Günümüze biraz daha yaklaşalım: 1980'ler ve 90'lar.
1908 yılına ait, dönerin ilk renkli fotoğrafı!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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