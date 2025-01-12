Osmanlı Zamanında Çekilen ve Dönerin Türk Yemeği Olduğunu Kanıtlayan Fotoğraflar

Birisi çıkar 'gyros' der, birisi çıkar 'Alman döneri' der. Yunanistan ve Almanya dönerin kendilerine ait olduğunu iddia ededursun, biz gerçekleri biliyoruz! Zaten 'dönmek' kökünden gelen 'döner' yemeğinin Alman yemeği olabileceğine nasıl inanıyorlar, orasını inanın bilmiyoruz.

Dönerin bize ait olduğunu biliyoruz da, Osmanlı döneminde dönerin nasıl yendiğini hiç düşündünüz mü?

İşte dönerin bir Türk yemeği olduğunu kanıtlar nitelikteki fotoğraflar.

Kaynak: Turkish Archives