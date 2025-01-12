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Osmanlı Zamanında Çekilen ve Dönerin Türk Yemeği Olduğunu Kanıtlayan Fotoğraflar

Osmanlı Zamanında Çekilen ve Dönerin Türk Yemeği Olduğunu Kanıtlayan Fotoğraflar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 11:17

Birisi çıkar 'gyros' der, birisi çıkar 'Alman döneri' der. Yunanistan ve Almanya dönerin kendilerine ait olduğunu iddia ededursun, biz gerçekleri biliyoruz! Zaten 'dönmek' kökünden gelen 'döner' yemeğinin Alman yemeği olabileceğine nasıl inanıyorlar, orasını inanın bilmiyoruz. 

Dönerin bize ait olduğunu biliyoruz da, Osmanlı döneminde dönerin nasıl yendiğini hiç düşündünüz mü?

İşte dönerin bir Türk yemeği olduğunu kanıtlar nitelikteki fotoğraflar.

Kaynak: Turkish Archives

Türkiye ve Almanya arasında süregelen bir döner tartışması var.

Türkiye ve Almanya arasında süregelen bir döner tartışması var.

Türkiye, dönerin tescillenmesi için AB'ye başvuruda bulunmuştu. Bu başvuru sırasında bir dönerin 'döner' sayılabilmesi için gerekli kriterler de belirlendi. Fakat bu başvuruya itiraz eden ülke, Almanya oldu.

Almanya, dönerin Türkiye'ye ait bir yemek olmadığını iddia etti.

Zaten her yemeğimizde adı geçen Yunanistan da olmazsa olmaz! Taco ekmeğine benzer bir lavaşla sunulan 'gyros' da Yunanistan'ın döneri.

Zaten her yemeğimizde adı geçen Yunanistan da olmazsa olmaz! Taco ekmeğine benzer bir lavaşla sunulan 'gyros' da Yunanistan'ın döneri.

Elbette onlar da dönerin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. 

Arada bazı farklar bulunsa da aynı coğrafyada benzer yemeklerin tüketilmesinin oldukça normal olduğunu belirtelim. Zaten yıllar önce hepimiz aynı ülkenin insanlarıydık, o da ayrı konu :)

1885'te Osmanlı'da çekilen ilk döner fotoğrafı ise dönerin mucidinin kim olduğunu gösterir nitelikte!

1885'te Osmanlı'da çekilen ilk döner fotoğrafı ise dönerin mucidinin kim olduğunu gösterir nitelikte!

Dönerin tarihinin, aslında Selçuklu dönemine kadar uzandığı düşünülüyor. Elimizdeki ilk kanıt, Evliya Çelebi'nin 1660'larda Kırım ziyareti sırasında anlattığı tarif. 

Evliya Çelebi, etlerin üst üste konulup ateş üzerinde yatay olarak pişirildiğinden bahsetmiş ve bu yemeğin lezzetini övmeden geçmemişti.

Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf ise dönerin ilk fotoğrafı olarak kabul ediliyor.

Bugünkü döner makinesinin mucidinin ise Takiyüddin Muhammed ibn Ma’ruf er-Raşıd olduğu söyleniyor.

Bugünkü döner makinesinin mucidinin ise Takiyüddin Muhammed ibn Ma’ruf er-Raşıd olduğu söyleniyor.

Bugün İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde sergilenen bu makine, döner makinesinin ilk örneği.

Günümüze biraz daha yaklaşalım: 1980'ler ve 90'lar.

Günümüze biraz daha yaklaşalım: 1980'ler ve 90'lar.

1980 yılında artık başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında döner üretim tesisleri kurulmaya başlandı. Dönerin Türkiye'de yayılması hiç de zor olmadı. Ardından da yurt dışı kapıları açıldı.

1908 yılına ait, dönerin ilk renkli fotoğrafı!

1908 yılına ait, dönerin ilk renkli fotoğrafı!

Yunanistan'ı ve Almanya'yı ikna eder miyiz dersiniz? :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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