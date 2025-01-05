'Yengen' Tostunun Adının Altında Yatan İlginç Hikayeyi Öğrendiğinizde Bi' Miktar Şaşırabilirsiniz!
'Yengen' Tostunun Adının Altında Yatan İlginç Hikayeyi Öğrendiğinizde Bi' Miktar Şaşırabilirsiniz!
Adını duyan gülümser, tadına bakan bir daha vazgeçemez! Türkiye’nin sevilen sokak lezzeti yengen tostu sadece damağımıza değil hafızalarımıza da kazınmış bir hikayeye sahip. Peki bu lezzet nasıl “yengen” adını aldı? İşte yıllardır dilden dile dolaşan o hikayenin detayları…
Sokak lezzetleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan yengen tostu sadece bol malzemesiyle değil adının ardındaki eğlenceli hikayeyle de meşhur.
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Herkesin severek tükettiği bu eşsiz lezzetin adı nereden geliyor, hiç düşündünüz mü?
Hikaye bir büfede başlıyor. Söylentiye göre genç bir adam yeni tanıştığı kız arkadaşını sıkça gittiği bir büfeye götürür. Ancak her sipariş verdiğinde ufak bir detaya dikkat çeker: Malzemeler bol olsun!
Büfenin sahibi genç adamın kız arkadaşına olan ilgisini fark eder ve bir gün siparişi hazırlayıp uzatırken “Buyurun, yengeniz!” der. O gün bu gündür tostun adı yengen kalır ve dilden dile, şehirden şehre yayılır.
Bol malzemesiyle öne çıkan yengen tost; sosis, sucuk, eritilmiş kaşar, turşu, ketçap ve mayonezle hazırlanıyor. Ancak onu sıradan bir tosttan ayıran şey, malzemenin cömertçe kullanılması.
Peki siz bu hikayeyi gerçek buluyor musunuz?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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