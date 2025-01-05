Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Geldik bir haftanın daha sonuna. Peki bu hafta yüzümüzü güldürenler var mıydı dersiniz? Her zamanki gibi evet! Bu hafta yaptıkları paylaşımlara yemekleri de dahil eden birçok kullanıcı vardı. Bu kişiler sayesinde hem mizaha doyduk hem de gözümüz doydu!

Gelin, her hafta derlediğimiz haftanın en komik yemekli tweetlerine bakalım.