Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Geldik bir haftanın daha sonuna. Peki bu hafta yüzümüzü güldürenler var mıydı dersiniz? Her zamanki gibi evet! Bu hafta yaptıkları paylaşımlara yemekleri de dahil eden birçok kullanıcı vardı. Bu kişiler sayesinde hem mizaha doyduk hem de gözümüz doydu!
Gelin, her hafta derlediğimiz haftanın en komik yemekli tweetlerine bakalım.
Tek lokmada yeriz.
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Anneler, annelerimiz...
Ek gıdaya geçilmiş.
Bizdir!
Yemeye kıyamazsın mesela.
Gaziantepliler bunu beğendi.
👇🏻
Oldların gözü yaşlı.
Sizce abartmalı mıyız?
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Haftaya görüşmek üzere.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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