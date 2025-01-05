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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 12:12

Geldik bir haftanın daha sonuna. Peki bu hafta yüzümüzü güldürenler var mıydı dersiniz? Her zamanki gibi evet! Bu hafta yaptıkları paylaşımlara yemekleri de dahil eden birçok kullanıcı vardı. Bu kişiler sayesinde hem mizaha doyduk hem de gözümüz doydu!

Gelin, her hafta derlediğimiz haftanın en komik yemekli tweetlerine bakalım.

Tek lokmada yeriz.

Tek lokmada yeriz.
twitter.com

Anneler, annelerimiz...

Anneler, annelerimiz...
twitter.com

Ek gıdaya geçilmiş.

Ek gıdaya geçilmiş.
twitter.com

Bizdir!

Bizdir!
twitter.com

Yemeye kıyamazsın mesela.

Yemeye kıyamazsın mesela.
twitter.com

Gaziantepliler bunu beğendi.

Gaziantepliler bunu beğendi.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Oldların gözü yaşlı.

Oldların gözü yaşlı.
twitter.com

Sizce abartmalı mıyız?

Sizce abartmalı mıyız?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
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👇🏻

👇🏻
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👇🏻

👇🏻
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Haftaya görüşmek üzere.

Haftaya görüşmek üzere.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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