Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Kim sevmez sosyal medyada dolaşırken kendisini güldüren bir paylaşıma denk gelmeyi? Bu hafta da yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla hepimizi güldüren kişiler vardı. Sizin anlayacağınız hem mizaha doyduk hem de gözümüz doydu! Yemeklerin de mizahı mı olurmuş demeyin, gelin her hafta derlediğimiz birbirinden komik paylaşımlara göz atalım.

İşte haftanın mizaha doyuran en komik yemek tweetleri!