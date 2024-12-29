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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 12:56

Kim sevmez sosyal medyada dolaşırken kendisini güldüren bir paylaşıma denk gelmeyi? Bu hafta da yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla hepimizi güldüren kişiler vardı. Sizin anlayacağınız hem mizaha doyduk hem de gözümüz doydu! Yemeklerin de mizahı mı olurmuş demeyin, gelin her hafta derlediğimiz birbirinden komik paylaşımlara göz atalım.

İşte haftanın mizaha doyuran en komik yemek tweetleri!

Haydi başlayalım.

Haydi başlayalım.
twitter.com

Dışarıda beslenme çantasına ne koydukları belli değil, iyi yapıyorsun.

Dışarıda beslenme çantasına ne koydukları belli değil, iyi yapıyorsun.
twitter.com

Soldaki görsel Van Gogh'un kabusları.

Soldaki görsel Van Gogh'un kabusları.
twitter.com
twitter.com

Yemesin de yanında yatsın.

Yemesin de yanında yatsın.
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

O da bir ayçiçeği sonuçta :)

O da bir ayçiçeği sonuçta :)
twitter.com

Soldaki de aylar sonra eski haline dönmüş olabilir.

Soldaki de aylar sonra eski haline dönmüş olabilir.
twitter.com

Dümdüz gofret sevenler?

Dümdüz gofret sevenler?
twitter.com

Çölde kalsan daha çok içerdin eminiz ki.

Çölde kalsan daha çok içerdin eminiz ki.
twitter.com

Erkek eli değmiş gibi

Erkek eli değmiş gibi
twitter.com

Haydaaa

Haydaaa
twitter.com

Seni seviyorum ve sana rağmen

Seni seviyorum ve sana rağmen
twitter.com

Yılbaşı üzümleri hazır mı?

Yılbaşı üzümleri hazır mı?
twitter.com

Bizim nasibi zorlayış

Bizim nasibi zorlayış
twitter.com

Tam da olması gerektiği gibi bir yoğunluğa sahip

Tam da olması gerektiği gibi bir yoğunluğa sahip
twitter.com

Pazar kahvaltılarına eşlik eden çiçek ekmekler. İyi ki varsınız.

Pazar kahvaltılarına eşlik eden çiçek ekmekler. İyi ki varsınız.
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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