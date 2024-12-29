Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Kim sevmez sosyal medyada dolaşırken kendisini güldüren bir paylaşıma denk gelmeyi? Bu hafta da yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla hepimizi güldüren kişiler vardı. Sizin anlayacağınız hem mizaha doyduk hem de gözümüz doydu! Yemeklerin de mizahı mı olurmuş demeyin, gelin her hafta derlediğimiz birbirinden komik paylaşımlara göz atalım.
İşte haftanın mizaha doyuran en komik yemek tweetleri!
Haydi başlayalım.
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Dışarıda beslenme çantasına ne koydukları belli değil, iyi yapıyorsun.
Soldaki görsel Van Gogh'un kabusları.
Yemesin de yanında yatsın.
😂😂😂
O da bir ayçiçeği sonuçta :)
Soldaki de aylar sonra eski haline dönmüş olabilir.
Dümdüz gofret sevenler?
Çölde kalsan daha çok içerdin eminiz ki.
Erkek eli değmiş gibi
Haydaaa
Seni seviyorum ve sana rağmen
Yılbaşı üzümleri hazır mı?
Bizim nasibi zorlayış
Tam da olması gerektiği gibi bir yoğunluğa sahip
Pazar kahvaltılarına eşlik eden çiçek ekmekler. İyi ki varsınız.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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