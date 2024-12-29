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Bakanlık Paylaştı: Havalimanında Yakalanan Gorilin Mesajına Yorum Yağdı

Bakanlık Paylaştı: Havalimanında Yakalanan Gorilin Mesajına Yorum Yağdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 10:31

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nda bir goril yavrusu ele geçirilmişti. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri gorilin kaçak şekilde Nijerya’dan Bangkok’a götürüldüğünü belirledi. Yavru gorilin o şaşkın anları ise Bakanlık tarafından paylaşıldı. Kutuda tutulan gorilin o haline yorum yağarken gorilin son durumu da merak konusu olmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gorilin ağzından bir paylaşım yaparak merakları giderdi. Tabii goygoy da eksik olmadı!

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İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru gorilin görüntüleri, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral oldu.

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru gorilin görüntüleri, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral oldu.

Kafesi açıldığında etrafa şaşkın şaşkın bakar gibi görünen goril yavrusununun o hali, yüreklerimizi tiretti desek yeridir.

Yavru gorilin son hali de merak konusu olunca Bakanlık bir paylaşımda bulundu.

Yavru gorilin son hali de merak konusu olunca Bakanlık bir paylaşımda bulundu.

'Ufaklığın durumu şu an iyi' şeklinde yapılan paylaşıma bir yenisi daha eklendi, bu kez yavru gorilden herkese bir mesaj vardı.

"Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim"

"Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim"
twitter.com

Ayrıca gorilin rehabilitasyon süreci de devam ediyor;

Yavru gorilin paylaşımına yorumlar da eksik olmadı!

Yavru gorilin paylaşımına yorumlar da eksik olmadı!
twitter.com
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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ömer

🦍: Nasılsın diye soran olursa iyiyim diyorum…🚬🚬

Hermione Granger

Ayy şu canı nolur bi milli parka filan koyun.. Hatta yanınada yavru bi eş koyun, bi Türk Gorilla Ailemiz olsun.. sonu hayvanat bahçesi olacak diye korkuyorum

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