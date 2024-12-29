Bakanlık Paylaştı: Havalimanında Yakalanan Gorilin Mesajına Yorum Yağdı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nda bir goril yavrusu ele geçirilmişti. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri gorilin kaçak şekilde Nijerya’dan Bangkok’a götürüldüğünü belirledi. Yavru gorilin o şaşkın anları ise Bakanlık tarafından paylaşıldı. Kutuda tutulan gorilin o haline yorum yağarken gorilin son durumu da merak konusu olmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gorilin ağzından bir paylaşım yaparak merakları giderdi. Tabii goygoy da eksik olmadı!