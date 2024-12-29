Bakanlık Paylaştı: Havalimanında Yakalanan Gorilin Mesajına Yorum Yağdı
Bakanlık Paylaştı: Havalimanında Yakalanan Gorilin Mesajına Yorum Yağdı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nda bir goril yavrusu ele geçirilmişti. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri gorilin kaçak şekilde Nijerya’dan Bangkok’a götürüldüğünü belirledi. Yavru gorilin o şaşkın anları ise Bakanlık tarafından paylaşıldı. Kutuda tutulan gorilin o haline yorum yağarken gorilin son durumu da merak konusu olmuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gorilin ağzından bir paylaşım yaparak merakları giderdi. Tabii goygoy da eksik olmadı!
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İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru gorilin görüntüleri, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral oldu.
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Yavru gorilin son hali de merak konusu olunca Bakanlık bir paylaşımda bulundu.
"Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim"
Yavru gorilin paylaşımına yorumlar da eksik olmadı!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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🦍: Nasılsın diye soran olursa iyiyim diyorum…🚬🚬
Ayy şu canı nolur bi milli parka filan koyun.. Hatta yanınada yavru bi eş koyun, bi Türk Gorilla Ailemiz olsun.. sonu hayvanat bahçesi olacak diye korkuyorum
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