"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
Bazı ebeveynler, eve yeni bir evcil hayvan geldiğinde büyük laflar eder. Ama zamanla bu sözlerin yerini, minik dostlarına mama hazırlarken fısıldadıkları sevgi dolu cümleler alır. İlk başta direnen anne ve babalar, sonunda evin en sadık hayvan severlerine dönüşür. Artık koltukların en güzel köşesi patili dostlarına, telefon galerileri ise onların fotoğraflarına aittir. Gelin o ebeveynlere beraber bakalım! 👇🏻
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1. "Sakın yoluma çıkmasın!"
2. İstemediği bir kedi için mezar taşı yaptıran baba... Ne yalan söyleyelim gözümüz doldu 🥲
3. "Seni de onunla birlikte kapının önüne koyarım" dedikten sonraki ilk gece...
4. Yazarın kendi notunu aşağıya düşüyoruz 👇🏻
5. "Kendisi hayat boyu kedilerden nefret etti. " 👇🏻
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6. Koltuğa çıkması kesinlikle yasak! Bi' de onun kılı tüyüyle uğraşamam...
7. Şöyle minik bir şeye kim karşı çıkabilir ki? 😂
8. Bütün sorumluluğu sende olacak...
9. Yine istemedikten sonra kulu kölesi olmuş bir ebeveyn görüyorsunuz!
10. "Onun kakasıyla, çişiyle kim uğraşacak?" 😂👇🏻
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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