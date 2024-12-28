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"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 13:41

Bazı ebeveynler, eve yeni bir evcil hayvan geldiğinde büyük laflar eder. Ama zamanla bu sözlerin yerini, minik dostlarına mama hazırlarken fısıldadıkları sevgi dolu cümleler alır. İlk başta direnen anne ve babalar, sonunda evin en sadık hayvan severlerine dönüşür. Artık koltukların en güzel köşesi patili dostlarına, telefon galerileri ise onların fotoğraflarına aittir. Gelin o ebeveynlere beraber bakalım! 👇🏻

İlk içeriğimize buradan ulaşabilirsin! 😻

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1. "Sakın yoluma çıkmasın!"

1. "Sakın yoluma çıkmasın!"

2. İstemediği bir kedi için mezar taşı yaptıran baba... Ne yalan söyleyelim gözümüz doldu 🥲

2. İstemediği bir kedi için mezar taşı yaptıran baba... Ne yalan söyleyelim gözümüz doldu 🥲

3. "Seni de onunla birlikte kapının önüne koyarım" dedikten sonraki ilk gece...

3. "Seni de onunla birlikte kapının önüne koyarım" dedikten sonraki ilk gece...

4. Yazarın kendi notunu aşağıya düşüyoruz 👇🏻

4. Yazarın kendi notunu aşağıya düşüyoruz 👇🏻

Ne kadar yalvarırsam yalvarayım, babam küçükken evcil hayvan sahibi olmama asla izin vermedi. Şimdi kendisi tren sesleri çıkararak ve bir çocuk gibi gülerek kedimi kutunun içinde sürüklüyor. (Trenin ismi de Kitty Express)

5. "Kendisi hayat boyu kedilerden nefret etti. " 👇🏻

5. "Kendisi hayat boyu kedilerden nefret etti. " 👇🏻
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6. Koltuğa çıkması kesinlikle yasak! Bi' de onun kılı tüyüyle uğraşamam...

6. Koltuğa çıkması kesinlikle yasak! Bi' de onun kılı tüyüyle uğraşamam...

7. Şöyle minik bir şeye kim karşı çıkabilir ki? 😂

7. Şöyle minik bir şeye kim karşı çıkabilir ki? 😂

8. Bütün sorumluluğu sende olacak...

8. Bütün sorumluluğu sende olacak...

9. Yine istemedikten sonra kulu kölesi olmuş bir ebeveyn görüyorsunuz!

9. Yine istemedikten sonra kulu kölesi olmuş bir ebeveyn görüyorsunuz!

10. "Onun kakasıyla, çişiyle kim uğraşacak?" 😂👇🏻

10. "Onun kakasıyla, çişiyle kim uğraşacak?" 😂👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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