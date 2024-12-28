"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Bazı ebeveynler, eve yeni bir evcil hayvan geldiğinde büyük laflar eder. Ama zamanla bu sözlerin yerini, minik dostlarına mama hazırlarken fısıldadıkları sevgi dolu cümleler alır. İlk başta direnen anne ve babalar, sonunda evin en sadık hayvan severlerine dönüşür. Artık koltukların en güzel köşesi patili dostlarına, telefon galerileri ise onların fotoğraflarına aittir. Gelin o ebeveynlere beraber bakalım! 👇🏻