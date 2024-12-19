"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Evcil hayvan sahibi olmak bazen beklenmedik hikâyelere yol açıyor. 'Asla istemem!' diyen ebeveynler, bir anda hayvan dostlarının en büyük hayranına dönüşüyor. Evdeki kedi ya da köpek adeta baş tacı yapılıyor. O gelirse ben giderim diyenlerin, şimdi onların baş taçları olması ise herkesi gülümsetiyor. İşte hayvan sevgisinin sınır tanımadığını kanıtlayan eğlenceli anlar!