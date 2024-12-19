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"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 10:39

Evcil hayvan sahibi olmak bazen beklenmedik hikâyelere yol açıyor. 'Asla istemem!' diyen ebeveynler, bir anda hayvan dostlarının en büyük hayranına dönüşüyor. Evdeki kedi ya da köpek adeta baş tacı yapılıyor. O gelirse ben giderim diyenlerin, şimdi onların baş taçları olması ise herkesi gülümsetiyor. İşte hayvan sevgisinin sınır tanımadığını kanıtlayan eğlenceli anlar!

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1. "Onunla sen ilgileneceksin..."

1. "Onunla sen ilgileneceksin..."

2. İkisinin de yüzü gülüyor! 😂

2. İkisinin de yüzü gülüyor! 😂

3. Öz evladından daha çok sevdiğine yemin edebilirim!

3. Öz evladından daha çok sevdiğine yemin edebilirim!

4. "O kedi asla mutfağa girmeyecek"

4. "O kedi asla mutfağa girmeyecek"

5. İç ısıttı 😻

5. İç ısıttı 😻
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6. "Kedinin K'sini duymayacağım"

6. "Kedinin K'sini duymayacağım"

7. Öz evladını bu kadar çektin mi acaba? 😂

7. Öz evladını bu kadar çektin mi acaba? 😂

8. Yine her zamanki gibi...

8. Yine her zamanki gibi...

9. Ailenin parçası olmuş bile!

9. Ailenin parçası olmuş bile!

10. "Ben köpek insanıyım"

10. "Ben köpek insanıyım"

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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