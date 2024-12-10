Sosyal Medyada Gördüğümüz At Nalı Videoları Atların Canını Acıtmıyor mu?

İnternette karşımıza çıkan at nalı çakma videoları bazılarımıza ürkütücü gelebilir. Çiviler, sert bir yüzeye çakılıyor ve bu görüntü “Acaba atlar acı çekiyor mu?” diye düşündürebiliyor. Ancak korkmayın! Doğru şekilde uygulandığında at nalı takmak, aslında onların sağlığı için oldukça faydalıdır. İşte nedenleri…

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