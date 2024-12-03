Bugün de Buna Ağladık: Dünyanın En Yalnız Balinası Olarak da Bilinen 52 Hertz Balinasının Üzücü Gizemi

Bir balinanın yalnızlığı ne kadar derin olabilir? Eğer bu balina '52 Hertz' ise cevap tahmin ettiğinizden çok daha etkileyici olabilir. Okyanus bilimciler, bu benzersiz balinanın sırlarını çözmek için 20 yılı aşkın süredir çalışıyor. Diğer balinalarla iletişim kuramayan ve yıllardır Pasifik Okyanusu'ndan ayrılmayan 52 Hertz, çıkardığı benzersiz sesiyle hem bilim insanlarını hem de insanlığı şaşırtmaya devam ediyor. Peki, bu sıra dışı balinanın hikayesi ne?

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