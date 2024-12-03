Yılanla Uyuyan Bile Var: İnsanlar Geçmişte Evcil Hayvan Olarak Ne Besliyordu?
Yılanla Uyuyan Bile Var: İnsanlar Geçmişte Evcil Hayvan Olarak Ne Besliyordu?
Evcil hayvanlar, binlerce yıldır insan hayatının bir parçası oldu. Ancak eski zamanlarda insanların hangi hayvanları evcilleştirdiğini hiç düşündünüz mü? Cevabı düşündüğünüzden çok daha ilginç ve şaşırtıcı olabilir! Çünkü geçmişte insanlar yalnızca kedilere ve köpeklere değil, çok daha sıra dışı canlılara da kapılarını açıyordu. Gelin o canlılara beraber bakalım. 👇🏻
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Evcil hayvan dendiğinde akla ilk gelen canlı tabii ki de kediler! Mısırlıların kedi aşkını anlatmamıza gerek yok herhalde? Kediler bugün bile insan hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Antik Mısırlılar, bu hayvanlara sadece dost değil, adeta ilahi bir varlık olarak bakıyordu.
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Antik Roma’da hayvan sevgisi oldukça ileri düzeydeydi ancak en dikkat çekici hikaye İmparator Caligula’nın sevgili atı Incitatus’a duyduğu büyük bağlılık. Caligula, Incitatus’u senatör yapmayı bile düşünüyordu!
Atına mermer ahır yaptıran, değerli taşlarla süsleyen ve hizmetçileriyle çevreleyen Caligula, hayvan sevgisini uç noktalara taşımıştı.
Ayrıca Romalıların sadece atlarla değil, maymunlarla da yaşadığı biliniyor. Bu maymunlar müzik çalmaktan mızrak fırlatmaya kadar pek çok şaşırtıcı iş yapabiliyordu.
Antik Yunan kadınlarının kuşlara olan düşkünlüğü, evcil hayvan tarihinin başka bir ilginç noktasını oluşturuyor. Ördekler, kazlar ve hatta tavuklar evlerde serbestçe dolaşabiliyor ve sahiplerinin sevgisini kazanıyordu.
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Antik Roma'da yılanlar, hamile kadınlar ve bebeklerle birlikte uyuyacak kadar güvenilir sayılıyordu. Hatta serin kalmak için boyunlarına yılan dolayan insanlar bile vardı.
Çin’de Hongwu İmparatoru, dünyanın ilk balık kasesini yaptırarak altın balıklarını sarayına taşıdı.
Avrupa’da ise Kristof Kolomb’un getirdiği papağanlar, İspanya Kraliçesi Isabella’yı büyülemişti. Kraliçe, Amerika’dan daha fazla kuş istemek için mektuplar bile yazmıştı!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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