Yılanla Uyuyan Bile Var: İnsanlar Geçmişte Evcil Hayvan Olarak Ne Besliyordu?

Evcil hayvanlar, binlerce yıldır insan hayatının bir parçası oldu. Ancak eski zamanlarda insanların hangi hayvanları evcilleştirdiğini hiç düşündünüz mü? Cevabı düşündüğünüzden çok daha ilginç ve şaşırtıcı olabilir! Çünkü geçmişte insanlar yalnızca kedilere ve köpeklere değil, çok daha sıra dışı canlılara da kapılarını açıyordu. Gelin o canlılara beraber bakalım. 👇🏻