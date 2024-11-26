Antik Mısır’da Kediler Neden Tanrısal Varlıklar Olarak Görülürdü? Bu Efsanevi Sevginin Ardındaki Sebepler
Antik Mısır’da Kediler Neden Tanrısal Varlıklar Olarak Görülürdü? Bu Efsanevi Sevginin Ardındaki Sebepler
Mısır denince aklınıza ne geliyor? Piramitler, Sfenks ya da Kleopatra mı? Onlar da harika ama bizim aklıma gelen ilk şey kediler! Eski Mısırlıların kedilere olan hayranlığı, tarihte eşine az rastlanır bir sevgi hikayesi. Hatta kediler o kadar kutsaldı ki onları korumak adına kendilerini bile tehlikeye atıyorlardı. Sahiden, neden?
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Kediler, Eski Mısır’da yalnızca evcil hayvanlar değildi; onlar, Mısırlıların yaşamlarının merkezindeydi. İlk olarak Mısırlılar, kedileri tarım ürünlerini koruyan kahramanlar olarak gördüler.
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Yaklaşık 10.000 yıl önce, çiftliklere gelen vahşi kediler, fareler ve yılanlar gibi zararlıları avlayarak mahsulleri korudu. Bu durum, Mısırlıların kedilere olan sevgisinin başlangıç noktasıydı.
Zamanla, kediler ve insanlar arasında bir tür simbiyotik ilişki gelişti. Kediler, insanlar sayesinde yiyeceğe kolayca ulaşırken, insanlar da mahsullerini zararlılardan koruyordu.
Neredeyse her Mısırlı evde kediler vardı ve onların varlığı, hem pratik hem de ruhsal anlamda huzur kaynağıydı.
Kediler, Eski Mısırlıların dini inançlarında da önemli bir rol oynuyordu. Örneğin tanrıça Bastet, yarı insan yarı kedi formunda tasvir edilir ve evlerin koruyucusu, kadınların dostu olarak bilinirdi.
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Dahası, kedi tanrıçalar sadece Bastet ile sınırlı değildi. Mafdet gibi başka tanrılar da kedilere benzeyen özelliklere sahipti ve adaletin sembolü olarak tapınılırdı. Bu ruhsal bağ, kedilere olan sevgiyi daha da derinleştirdi.
Mısırlıların kedilere olan sevgisi, onların savaş stratejilerini bile etkiledi. MÖ 525’te Pers Kralı Cambyses II, kedilere olan bu bağlılığı kendi lehine çevirdi. Pers askerleri, kalkanlarına kedi figürleri çizdi ve gerçek kedilerle savaşa girdi.
Mısırlılar, kutsal kedilere zarar vermemek için savaşmayı reddettiler ve bu nedenle yenildiler. Hatta kedilere zarar vermenin cezası ölümdü ve bir kedi öldüğünde, sahipleri kaşlarını tıraş ederek yas tutardı.
Kediler, ölümlerinden sonra mumyalanır ve sahipleriyle birlikte gömülürdü. Bu uygulamalar, Mısırlıların kedilere olan sevgisinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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