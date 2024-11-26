Antik Mısır’da Kediler Neden Tanrısal Varlıklar Olarak Görülürdü? Bu Efsanevi Sevginin Ardındaki Sebepler

Mısır denince aklınıza ne geliyor? Piramitler, Sfenks ya da Kleopatra mı? Onlar da harika ama bizim aklıma gelen ilk şey kediler! Eski Mısırlıların kedilere olan hayranlığı, tarihte eşine az rastlanır bir sevgi hikayesi. Hatta kediler o kadar kutsaldı ki onları korumak adına kendilerini bile tehlikeye atıyorlardı. Sahiden, neden?