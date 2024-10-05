Manyak Bunlar: Kediler Neden Kapalı Bir Kapı Gördüğünde Delirmişçesine Miyavlıyor?

Kedinizin kapalı bir kapı karşısında neden bu kadar rahatsız olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Kapının altından patisini sokmaya çalışır, miyavlar, hatta kapıya saldırır. Nedir bu kapalı kapılara karşı olan takıntıları? Biraz manyaklık olduğu kesin...

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