Manyak Bunlar: Kediler Neden Kapalı Bir Kapı Gördüğünde Delirmişçesine Miyavlıyor?
Manyak Bunlar: Kediler Neden Kapalı Bir Kapı Gördüğünde Delirmişçesine Miyavlıyor?
Kedinizin kapalı bir kapı karşısında neden bu kadar rahatsız olduğunu hiç merak ettiniz mi?
Kapının altından patisini sokmaya çalışır, miyavlar, hatta kapıya saldırır. Nedir bu kapalı kapılara karşı olan takıntıları? Biraz manyaklık olduğu kesin...
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Kedilerin bu davranışı, evrimsel geçmişlerinden ve sahiplerinin katkılarından kaynaklanıyor. Kedi davranış uzmanı Dr. Karen Sueda’ya göre kedilerde bir tür FOMO (Fear of Missing Out - Bir Şeyi Kaçırma Korkusu) var.
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Kapalı bir kapı, onların kontrolünde olmayan bir alan yaratıyor ve bu da kedinin "İçeride ne oluyor? Görmem lazım!" diye düşünmesine neden oluyor.
Bu merak, kedinin doğal hayatta kalma içgüdülerinden gelir. Kediler, vahşi doğada hayatta kalmak için çevrelerini sürekli gözlemlemek zorundadır.
Gözlem ve kontrol ihtiyacı, ev içindeki kapalı alanlar karşısında da devreye giriyor ve kedinin kapalı kapılarla olan savaşı başlıyor.
Kedilerin kapalı kapılardan nefret etmesinin bir diğer nedeni de kontrol, seçim ve değişiklikten hoşlanmamalarıdır.
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Kediler, alanlarının kontrolünü elinde tutmayı severler ve bir kapının kapanması, onların erişimini kısıtlayarak stres yaratır.
Kedi Davranış Uzmanı Ingrid Johnson "Kediler, avcı ve aynı zamanda av olma statüsüne sahip bir türdür. Bu yüzden hem avlanarak hayatta kalmak zorundadırlar hem de güvende hissetmek isterler." diyor.
2017 yılında Behavioural Processes dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kedilerin çoğu insan etkileşimini diğer uyarıcılara, hatta yiyecek ve oyuncaklara bile tercih ediyor.
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Kedi besleyen arkadaşlar, kapının altından uzanan pati görselini görünce kahkaha attınız mı? Bir düşünün bakalım o görüntüyü kaç kere deneyimlediniz? :D Sebe... Devamını Gör