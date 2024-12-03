Ölümden Dönen Emekli İtfaiyeci 'Öteki Taraf Kozmik Bir Orgazm Gibi' Diyerek Herkesi Şaşkına Çevirdi

Ölümden dönenlerin hikayeleri genelde dikkat çeker ancak Bill Letson’ın anlattıkları bambaşka. Ona göre, ölümden sonra hissettikleri 'kozmik bir orgazm' gibiydi. Bu deneyim sırasında, huzur ve mutluluk dışında hiçbir şey hissetmediğini söylüyor. Peki, Bill’in yaşadığı bu olağanüstü deneyimin detayları neler? İşte tüm şaşırtıcı ayrıntılar!

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