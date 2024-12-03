Küçükken Burnuna Kaçırdığı LEGO Parçasını Tam 26 Yıl Sonra Çıkaran Adam

Çocukken yapılan ufak hatalar bazen yıllar sonra hayatımızda şaşırtıcı etkiler yaratabilir. Arizona’da yaşayan Andi Norton’un yaşadığı bu hikaye tam da böyle bir durum. Burnundaki gizemli bir engel, tam 26 yıl boyunca fark edilmedi. Sonunda, onun hayatını değiştiren bir sır ortaya çıktı.

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