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Küçükken Burnuna Kaçırdığı LEGO Parçasını Tam 26 Yıl Sonra Çıkaran Adam

Küçükken Burnuna Kaçırdığı LEGO Parçasını Tam 26 Yıl Sonra Çıkaran Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 17:18

Çocukken yapılan ufak hatalar bazen yıllar sonra hayatımızda şaşırtıcı etkiler yaratabilir. Arizona’da yaşayan Andi Norton’un yaşadığı bu hikaye tam da böyle bir durum. Burnundaki gizemli bir engel, tam 26 yıl boyunca fark edilmedi. Sonunda, onun hayatını değiştiren bir sır ortaya çıktı.

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Andi Norton, küçükken LEGO parçalarına tutkuyla bağlı bir çocuktu. 6 yaşında her çocuğun yaptığı gibi bir LEGO parçasını burnuna soktu. Ancak bu parça çıkmadı.

Andi Norton, küçükken LEGO parçalarına tutkuyla bağlı bir çocuktu. 6 yaşında her çocuğun yaptığı gibi bir LEGO parçasını burnuna soktu. Ancak bu parça çıkmadı.

Daha da ilginci, Norton çözüm olarak bir LEGO adamının kafasını da aynı burun deliğine yerleştirdi!

Norton, "Amacım kafayı parça ile birleştirip ikisini birden çekmekti ama kafanın da sıkışacağını hesaplayamamıştım." diyor.

Norton, "Amacım kafayı parça ile birleştirip ikisini birden çekmekti ama kafanın da sıkışacağını hesaplayamamıştım." diyor.

Annesi, LEGO adamın kafasını cımbızla çıkarmayı başardı ve her şeyin çözüldüğünü düşündü. Ancak bir parça hala burnundaydı ve kimse bunun farkında değildi.

Annesi, LEGO adamın kafasını cımbızla çıkarmayı başardı ve her şeyin çözüldüğünü düşündü. Ancak bir parça hala burnundaydı ve kimse bunun farkında değildi.

Norton, bu olaydan sonra yıllarca nefes almakta zorlandı. Sürekli burun tıkanıklığı, astım ve uyku apnesi yaşadı. Ancak hiçbir zaman bunun nedenini anlayamadı.

Norton, bu olaydan sonra yıllarca nefes almakta zorlandı. Sürekli burun tıkanıklığı, astım ve uyku apnesi yaşadı. Ancak hiçbir zaman bunun nedenini anlayamadı.
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Ta ki bir gün duş alırken burnunu temizlemek için güçlü bir şekilde sümkürdüğünde... Minik LEGO parçası 26 yıl sonra burnundan çıktı!

Ta ki bir gün duş alırken burnunu temizlemek için güçlü bir şekilde sümkürdüğünde... Minik LEGO parçası 26 yıl sonra burnundan çıktı!

Çıkardıktan sonraki aldığı ilk nefesi hayal edebiliyor musunuz? Düşünürken biz bile rahatladık!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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