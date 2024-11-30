1994 Yılında "Pizza.com" Domain'ini 20 Dolara Satın Alarak Zengin Olan Adam

İnternetin ilk günlerinde, küçük bir yatırımın gelecekte büyük bir servet getireceğini kim tahmin edebilirdi? Pizza.com domain’iyle adını duyuran Chris Clark, bu tür fırsatları değerlendiren ender insanlardan biri oldu. İlginç bir şekilde, yalnızca 20 dolara alınan bu domain, yıllar sonra beklenmedik bir değere ulaştı. Peki, bu sıradan görünen yatırımın arkasında nasıl bir hikaye var? Gelin, birlikte keşfedelim.

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