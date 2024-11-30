1994 Yılında "Pizza.com" Domain'ini 20 Dolara Satın Alarak Zengin Olan Adam
1994 Yılında "Pizza.com" Domain'ini 20 Dolara Satın Alarak Zengin Olan Adam
İnternetin ilk günlerinde, küçük bir yatırımın gelecekte büyük bir servet getireceğini kim tahmin edebilirdi? Pizza.com domain’iyle adını duyuran Chris Clark, bu tür fırsatları değerlendiren ender insanlardan biri oldu. İlginç bir şekilde, yalnızca 20 dolara alınan bu domain, yıllar sonra beklenmedik bir değere ulaştı. Peki, bu sıradan görünen yatırımın arkasında nasıl bir hikaye var? Gelin, birlikte keşfedelim.
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Chris Clark, 1994 yılında danışmanlık firması için bir pizza şirketiyle anlaşma umuduyla Pizza.com domain’ini yalnızca 20 dolara satın aldı. Ancak bu anlaşma hiçbir zaman gerçekleşmedi.
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Yine de Clark, domain’i yıllık 20 dolar gibi cüzi bir ücretle elinde tutmaya devam etti. İlk başlarda siteyi yalnızca reklam gelirleri için kullandı ve zamanla domain’in değerini fark etmeye başladı.
Ancak o dönem bile bu küçük yatırımın bir gün onu milyoner yapacağını asla tahmin edemezdi.
2006’da Vodka.com domain’inin 3 milyon dolara satıldığı haberini okuyan Clark, kendi domain’inin değerini ölçmek için Pizza.com’u açık artırmaya çıkarmaya karar verdi.
Ocak 2008’de siteyi satışa koydu ve ilk teklif sadece 100 dolar oldu. Ancak işler hızla değişti. Bir hafta içinde teklif 2.6 milyon dolara yükseldi ve Clark’ın hayatı tamamen değişti.
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Satış, 2008’deki büyük ekonomik kriz sırasında gerçekleşti. Böyle bir dönemde bir domain için milyonlarca dolar ödenmesi, satışın ne kadar sıra dışı olduğunu gözler önüne serdi.
Satış sonrası Clark, "Keşke o dönem daha fazla domain kaydettirseydim," diyerek pişmanlığını dile getirdi. Ancak "Pizza.com" sayesinde kazandığı milyonlarca dolarla artık rahat bir emeklilik hayatı sürdüğüne eminiz.
Siz 1994’te böyle bir fırsatı yakalamış olsaydınız, hangi domain’i satın alırdınız? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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