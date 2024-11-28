Bir de Böyle mi Deneseniz? Sahte Bir CV ve Komik Bir İsimle 100 İşe Başvuran Adamın Çarpıcı Sonuçları

İş bulma süreci genelde başlı başına bir iş gibidir, değil mi? Saatlerinizi iş ilanlarına göz atarak, CV'lerinizi düzenleyip kapak yazılarınızı kontrol ederek geçirirsiniz. Ancak çoğu zaman işverenler size geri bile dönmez. İşte tam da bu yüzden bir TikTok içerik üreticisi, 'Ya şaka yollu bir CV göndersem ne olur?' diye merak etti ve sonuçları takipçileriyle paylaştı. Gelin beraber bakalım!