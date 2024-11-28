Bir de Böyle mi Deneseniz? Sahte Bir CV ve Komik Bir İsimle 100 İşe Başvuran Adamın Çarpıcı Sonuçları
Bir de Böyle mi Deneseniz? Sahte Bir CV ve Komik Bir İsimle 100 İşe Başvuran Adamın Çarpıcı Sonuçları
İş bulma süreci genelde başlı başına bir iş gibidir, değil mi? Saatlerinizi iş ilanlarına göz atarak, CV'lerinizi düzenleyip kapak yazılarınızı kontrol ederek geçirirsiniz. Ancak çoğu zaman işverenler size geri bile dönmez. İşte tam da bu yüzden bir TikTok içerik üreticisi, 'Ya şaka yollu bir CV göndersem ne olur?' diye merak etti ve sonuçları takipçileriyle paylaştı. Gelin beraber bakalım!
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TikTok içerik üreticisi Jerry Lee, "Acaba işe alım uzmanları başvuruları ne kadar dikkatli inceliyor?" sorusuna yanıt aramak için oldukça ilginç bir deney yaptı.
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Sahte bir isim ve şaka dolu bir CV kullanarak tam 100 farklı şirkete başvurdu. Kullandığı isim mi? Kismma D. Nhuhts.
Jerry'nin deney için oluşturduğu sahte CV, görür görmez hayran bırakacak kadar profesyonel görünüyordu. Öyle ki bu CV ile gönderilen ilk başvuru, daha bir gün geçmeden olumlu dönüş aldı.
Deney, hız kesmeden devam etti. Jerry'nin sonraki güncellemeleri, beklediğinden çok daha iyi sonuçlar aldığını ortaya koydu. Bir hafta içinde tam 36 şirket geri dönüş yaptı!
Bu kadar hızlı geri dönüş alması karşısında Jerry bile şaşkındı: "Bu kadar kısa sürede bu kadar çok yanıt almayı beklemiyordum." dedi.
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En ilginç olan neydi biliyor musunuz? Hiçbir şirket, bu tuhaf ismi ya da CV'deki şaka dolu içerikleri fark etmemişti. Jerry'nin ifadesiyle: "İşin en çılgınca tarafı, kimsenin CV'deki detaylara yorum bile yapmaması."
Jerry'nin deneydeki hedeflerinden biri, popüler sosyal medya platformu Reddit’ten bir görüşme daveti almaktı. Ve evet, bu da gerçekleşti! Jerry için tam anlamıyla unutulmaz bir an oldu.
Peki, Jerry'nin sahte CV'sinde neler mi vardı? İşte bazı çarpıcı detaylar:
Belki de doğru bir CV’nin sırrı, biraz ciddiyet ve biraz da yaratıcılıktan geçiyor, ne dersiniz? Yorumlarda bekliyoruz!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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