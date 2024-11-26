İçtiği Konyak Sayesinde Titanik Enkazından Sağ Kurtulmayı Başaran Adam: Charles Joughin
İçtiği Konyak Sayesinde Titanik Enkazından Sağ Kurtulmayı Başaran Adam: Charles Joughin
Titanik denince aklımıza büyük bir trajedi, buzdağına çarpış ve yüzlerce hayatın sona ermesi gelir. Ancak bu trajedi, bazı ilginç hikayelere de sahne oldu. İşte bunlardan biri, içtiği konyakla ölümden dönen Titanik’in baş şefi Charles Joughin’in hikayesi. Peki nasıl kurtuldu? Gelin beraber bakalım.
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Titanik’in 1912 yılının o talihsiz 15 Nisan sabahı, Atlantik’in soğuk sularına gömüldüğü anlarda Charles Joughin, belki de yolcular arasında en sakin olan kişiydi.
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Buzlu su gemiyi sarmaya başladığında, o odasına dönüp özel olarak aldığı konyağını içmeye başladı. Bu tamamen tesadüfi bir karardı.
Joughin, konyağı hayatta kalmak için değil, o kadar para verdiği içkinin boşa gitmemesi için içiyordu. Ama bu karar, onun kurtuluşunun en büyük nedeni olacaktı.
Joughin, ilk olarak kadınları ve çocukları kurtarma çabalarına katıldı. Cankurtaran filikalarının dolmasını sağladıktan sonra, geminin giderek dikleştiği korkunç anlara rağmen sakinliğini koruyarak tekrar odasına döndü.
Son bir kez daha konyağını alıp içti ve bu, donmaktan kurtulmasının kapısını araladı. Titanik tamamen battığında Charles Joughin, Atlantik’in buz gibi sularına düşmüştü.
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Vücudundaki yüksek alkol oranı sayesinde soğuğu neredeyse hiç hissetmedi. Bu durum, onu diğer kazazedelerden ayıran en önemli faktördü.
Kanındaki alkol, vücudunun soğuğa dayanıklılığını artırmıştı. Joughin tam 3 saat boyunca suyun içinde hayatta kalmayı başardı. Güneş doğduğunda yakındaki bir filikanın kenarına tutunarak yardım bekledi.
Sabaha karşı gelen kurtarma ekibi sayesinde mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.
Çoğu kişi için böyle bir travmatik kazadan sağ kurtulmak, bir daha denizlere açılmamak için yeterli bir sebep olurdu. Ama Joughin için bu geçerli değildi.
I. Dünya Savaşı sırasında Merchant Navy’ye katılarak açık denizlere geri döndü. 1956 yılında, 78 yaşında hayatını kaybettiğinde ardında, hayatta kalma azmi ve konyak mucizesiyle hatırlanan bir hikaye bıraktı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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