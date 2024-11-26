İçtiği Konyak Sayesinde Titanik Enkazından Sağ Kurtulmayı Başaran Adam: Charles Joughin

Titanik denince aklımıza büyük bir trajedi, buzdağına çarpış ve yüzlerce hayatın sona ermesi gelir. Ancak bu trajedi, bazı ilginç hikayelere de sahne oldu. İşte bunlardan biri, içtiği konyakla ölümden dönen Titanik’in baş şefi Charles Joughin’in hikayesi. Peki nasıl kurtuldu? Gelin beraber bakalım.

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