Titanik'te 1.500'den Fazla İnsan Hayatını Kaybetmesine Rağmen Neden Hiçbirinin Kalıntısı Bulunamadı?

Titanik'in batışından 111 yıl sonra bile, insanları büyülemeye ve şaşırtmaya devam ediyor. Fakat yıllardır araştırılan bu enkazda, hiçbir insan kalıntısına rastlanmaması dikkat çekici bir durum.

Gerçekten de batan gemide hayatını kaybeden 1.500'den fazla kişiden hiçbirinin kalıntısına rastlanmamış olması, birçok teoriyi de beraberinde getiriyor.

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