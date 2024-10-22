Titanik'te 1.500'den Fazla İnsan Hayatını Kaybetmesine Rağmen Neden Hiçbirinin Kalıntısı Bulunamadı?
Titanik'te 1.500'den Fazla İnsan Hayatını Kaybetmesine Rağmen Neden Hiçbirinin Kalıntısı Bulunamadı?
Titanik'in batışından 111 yıl sonra bile, insanları büyülemeye ve şaşırtmaya devam ediyor. Fakat yıllardır araştırılan bu enkazda, hiçbir insan kalıntısına rastlanmaması dikkat çekici bir durum.
Gerçekten de batan gemide hayatını kaybeden 1.500'den fazla kişiden hiçbirinin kalıntısına rastlanmamış olması, birçok teoriyi de beraberinde getiriyor.
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Titanik faciasının ardından hayatını kaybedenlerin çoğu can yelekleri takıyordu. Ancak bu yelekler, gemi battıktan sonra da vücutları su yüzeyinde tutmaya devam etti.
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Can yeleklerinin insanları kurtaramamış olmasının yanında gemi battıktan sonra yaşanan bir fırtına, cesetleri hızla enkaz bölgesinden uzaklaştırdı.
Akıntılar, cesetlerin büyük bir kısmını Titanik’in enkazından kilometrelerce uzağa sürükledi. Bu yüzden, Titanik’te hayatını kaybedenlerin çoğu suyun derinliklerinde değil, okyanusun farklı noktalarında kaybolmuş oldu.
Kurtarılamayan bedenlerden bazıları enkazın içine sıkışmış olabilir ancak derin deniz canlıları ve ekosistem de bu kalıntıların yok olmasında büyük bir rol oynadı.
Fakat başka eski batıklarda kemikler bulunmasına rağmen, Titanik'te insan kalıntıları neden hiç ortaya çıkmadı? Bu durumun açıklaması, Titanik’in battığı derinlikle ilgili.
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Titanik, deniz seviyesinden yaklaşık 3.800 metre derinlikte yatıyor ve bu derinlik, kemiklerin çözünmesine neden olan kalsiyum karbonatın yetersiz olduğu bir nokta.
Derin deniz araştırmacısı Robert Ballard’a göre, bu derinlikte kemikler kalsiyum karbonat eksikliği nedeniyle zamanla eriyip kayboluyor.
Yani Titanik’te bedenlerin bulunmamış olması, sadece derinliğin ve deniz ekosisteminin doğal bir sonucu.
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