Titanik'teki Şampanya Şişeleri Onca Basınca Rağmen Nasıl Oldu da Patlamayarak Sapasağlam Kalabildi?
Titanik'teki Şampanya Şişeleri Onca Basınca Rağmen Nasıl Oldu da Patlamayarak Sapasağlam Kalabildi?
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İmplosyon, bir nesnenin iç ve dış basınç farkı nedeniyle kendi içine çökmesi, yani şiddetle patlayarak çökmek yerine içe doğru çökmesidir. Bu durum, özellikle derin denizlerde sıkça görülür çünkü derinlik arttıkça dış basınç inanılmaz boyutlara ulaşır.
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Titanik’in batığındaki şampanya şişeleri, denizaltı gibi implosyon yaşamaktan nasıl kurtuldu? Bunun cevabı, şampanya şişelerinin içindeki basınçla ilgili. Şampanya şişeleri, içinde karbondioksit gazı bulunan oldukça yüksek basınçlı kaplardır.
Şişenin içinde zaten belirli bir basınç olduğu için, şişeler Titanik’in batığına doğru batmaya başladığında, iç ve dış basınçlar bir süre boyunca dengeye yakındı. Yani, şişe yüzeye yakın derinliklerde iken içindeki basınç, dış basınca karşı koyabiliyordu.
Ancak Titanik’in bulunduğu derinlikler yaklaşık 3.800 metreye ulaştığında, bu dış basınç yaklaşık 381 bar (5.532 psi) seviyesine çıktı. Yani şampanya şişesinin içindeki basıncın, çok ama çok üzerinde bir değer.
Ancak şişeler, suyun içeri sızmasıyla birlikte bu baskıya dayanabildi. Şişenin içine su dolmaya başladığında, iç basınç ile dış basınç dengelendi. Bu basınç dengesi, şişenin patlamasını veya implosyon yaşamasını engelledi.
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Şampanya şişelerinin hala sağlam kalmasının diğer bir önemli faktörü de mantarlardır. Titanik’in batığına doğru ilerlerken, şişelerin mantarları da büyük bir baskı altında kaldı. Bu baskı, mantarların ezilmesine ve yavaşça suyun içeri girmesine neden oldu.
Eğer şişeler tamamen hava dolu olsaydı, büyük ihtimalle implosyon yaşarlardı. Ancak iç-dış basıncın eşitlenmesi, şişelerin Titanik’in derinliklerinde bile sağlam kalmasını sağladı.
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