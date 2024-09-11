Yaklaşık 62 Yıldır Durmaksızın Yanan ve Terk Edilmiş Centralia Kasabası: 1962'den Beri Alevler İçinde!
Yaklaşık 62 Yıldır Durmaksızın Yanan ve Terk Edilmiş Centralia Kasabası: 1962'den Beri Alevler İçinde!
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1962 yılında, Centralia’nın yerel meclisi kasabanın yeni çöp alanını temizleme kararı aldı. Amaç, kasabanın yıllık Anma Günü kutlamaları öncesi alanı düzenlemekti. Bu nedenle meclis, çöpleri yakarak temizlemeye karar verdi.
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Yerel itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştıysa da bu alevlerin kaynağı sıradan bir yangın değildi. Yanan şey, Centralia’nın derinlerinde yatan devasa kömür madenleriydi.
Centralia’nın altında geniş bir kömür madeni ağı vardı. Çöplük yangını, bu eski maden tünellerine sıçrayarak kömür damarlarını tutuşturdu ve o günden beri durmaksızın yanıyor.
Pennsylvania hükümeti yangını durdurmak için pek çok girişimde bulunsa da ne yangını tamamen söndürebildiler ne de kasaba halkını ikna edebildiler.
Zamanla evler boşaltıldı, yollar eridi, ağaçlar öldü ve Centralia bir hayalet kasabaya dönüştü.
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1980’lerde yangının tehlikeleri iyice belirgin hale geldiğinde, hükümet kasaba halkını tahliye etmeye başladı. Fakat bazı sakinler, özellikle yaşlılar, evlerini bırakmak istemediler.
2013 yılına gelindiğinde, bu kişiler devlete karşı açtıkları davayı kazandı ve mülklerinde yaşama hakkını elde ettiler.
Centralia’nın hikayesi, sadece bir kömür yangınının ötesinde bir kültürel simgeye dönüştü. Yangın hala sönmedi ve yeraltındaki kömür, 250 yıl daha yanacak gibi görünüyor. Bu trajik hikâye, 2006 yılında çıkan “Silent Hill” filmine ilham kaynağı oldu.
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