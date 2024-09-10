Amerika'da Neden Diğer Ülkelerin Aksine Çok Fazla Fırtına Yaşanıyor?
Amerika'da Neden Diğer Ülkelerin Aksine Çok Fazla Fırtına Yaşanıyor?
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ABD’nin fırtınalara bu denli açık olmasının temel nedeni, coğrafi yapısından kaynaklanıyor. Amerika’nın orta kısmı, özellikle de "Tornado Alley" olarak bilinen bölge, bu meteorolojik olaylar için ideal bir ortam sunuyor.
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Tornado Alley, genellikle Kuzey Teksas’tan başlayarak Oklahoma, Kansas, Colorado, Nebraska ve Güney Dakota’ya kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.
Amerika’nın güneyindeki Meksika Körfezi’nden gelen sıcak ve nemli hava, batıdaki Rocky Dağları üzerinden gelen serin ve kuru havayla buluşuyor.
Ancak burada olaylar durmuyor. Batıdan doğuya doğru esen güçlü bir hava akımı olan Jet stream, yağmurun havayı soğutmasını engelleyerek fırtınanın güçlenmesini sağlıyor.
Son yıllarda bilim insanları, fırtına riskinin Amerika’nın sadece merkeziyle sınırlı olmadığını belirtiyor. İklim değişikliği nedeniyle Tornado Alley doğuya doğru kayıyor ve Mississippi Nehri Vadisi gibi güneydeki bölgeler de artık büyük bir risk altında.
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