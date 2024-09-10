Amerika'da Neden Diğer Ülkelerin Aksine Çok Fazla Fırtına Yaşanıyor?

Her yıl, özellikle ABD'deki bazı eyaletlerde binlerce fırtına meydana geliyor ve ne yazık ki bu fırtınalar ciddi hasarlara neden oluyor.

Peki, diğer ülkelerde bu kadar çok fırtına görülmezken Amerika neden bu konuda 'fırtına merkezi' haline gelmiş durumda?

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