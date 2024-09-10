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Amerika'da Neden Diğer Ülkelerin Aksine Çok Fazla Fırtına Yaşanıyor?

Amerika'da Neden Diğer Ülkelerin Aksine Çok Fazla Fırtına Yaşanıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
10.09.2024 - 20:58

Her yıl, özellikle ABD'deki bazı eyaletlerde binlerce fırtına meydana geliyor ve ne yazık ki bu fırtınalar ciddi hasarlara neden oluyor.

Peki, diğer ülkelerde bu kadar çok fırtına görülmezken Amerika neden bu konuda 'fırtına merkezi' haline gelmiş durumda?

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ABD’nin fırtınalara bu denli açık olmasının temel nedeni, coğrafi yapısından kaynaklanıyor. Amerika’nın orta kısmı, özellikle de "Tornado Alley" olarak bilinen bölge, bu meteorolojik olaylar için ideal bir ortam sunuyor.

ABD’nin fırtınalara bu denli açık olmasının temel nedeni, coğrafi yapısından kaynaklanıyor. Amerika’nın orta kısmı, özellikle de "Tornado Alley" olarak bilinen bölge, bu meteorolojik olaylar için ideal bir ortam sunuyor.

Tornado Alley, genellikle Kuzey Teksas’tan başlayarak Oklahoma, Kansas, Colorado, Nebraska ve Güney Dakota’ya kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.

Tornado Alley, genellikle Kuzey Teksas’tan başlayarak Oklahoma, Kansas, Colorado, Nebraska ve Güney Dakota’ya kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.

Bu bölge, fırtınalar için ihtiyaç duyulan tüm 'malzemeleri' bir arada barındırıyor: düşük seviyelerde sıcak ve nemli hava, yükseklerde soğuk ve kuru hava ve sıcak havayı yukarı doğru taşıyacak mekanizmalar.

Amerika’nın güneyindeki Meksika Körfezi’nden gelen sıcak ve nemli hava, batıdaki Rocky Dağları üzerinden gelen serin ve kuru havayla buluşuyor.

Amerika’nın güneyindeki Meksika Körfezi’nden gelen sıcak ve nemli hava, batıdaki Rocky Dağları üzerinden gelen serin ve kuru havayla buluşuyor.

Bu iki hava kütlesi, büyük bir sıcaklık değişimi olduğunda karşılaşıyor ve yukarı doğru itilen hava, güçlü bir hava hareketi oluşturuyor.

Ancak burada olaylar durmuyor. Batıdan doğuya doğru esen güçlü bir hava akımı olan Jet stream, yağmurun havayı soğutmasını engelleyerek fırtınanın güçlenmesini sağlıyor.

Ancak burada olaylar durmuyor. Batıdan doğuya doğru esen güçlü bir hava akımı olan Jet stream, yağmurun havayı soğutmasını engelleyerek fırtınanın güçlenmesini sağlıyor.

Böylece bu bölgede süper hücre adı verilen güçlü fırtınalar oluşuyor ve bu da fırtınalara zemin hazırlıyor.

Son yıllarda bilim insanları, fırtına riskinin Amerika’nın sadece merkeziyle sınırlı olmadığını belirtiyor. İklim değişikliği nedeniyle Tornado Alley doğuya doğru kayıyor ve Mississippi Nehri Vadisi gibi güneydeki bölgeler de artık büyük bir risk altında.

Son yıllarda bilim insanları, fırtına riskinin Amerika’nın sadece merkeziyle sınırlı olmadığını belirtiyor. İklim değişikliği nedeniyle Tornado Alley doğuya doğru kayıyor ve Mississippi Nehri Vadisi gibi güneydeki bölgeler de artık büyük bir risk altında.

Amerika, fırtınalara bu kadar açık olsa da aynı koşullara sahip başka ülkeler de var. 

Örneğin, Brezilya’nın güneydoğusu ve Arjantin’in kuzeyi, ABD’deki Tornado Alley ile benzer özellikler taşıyor.

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