ABD'deki Tüyler Ürperten Gizemli Bölge: Bennington Üçgeni'nde Neden Kayıplar Yaşanıyor?
ABD'deki Tüyler Ürperten Gizemli Bölge: Bennington Üçgeni'nde Neden Kayıplar Yaşanıyor?
ABD’nin Vermont eyaletindeki Bennington Üçgeni, yıllardır paranormal olaylar ve kayıp vakalarıyla anılıyor.
Bu gizemli bölgede, kimileri bir seri katil olduğuna inanırken diğerleri paranormal olaylardan şüpheleniyor. Peki, bu gizem perdesi neden aralanamıyor?
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ABD’nin gizemli bölgelerinden biri olan Bennington Üçgeni, Vermont eyaletindeki Glastenbury Dağı ve çevresini kapsıyor. Yıllar önce küçük bir kereste kasabası olan Glastenbury, 19. yüzyılın sonunda terk edildi ve o zamandan beri dokunulmamış bir doğa harikası olarak kaldı.
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Bennington Üçgeni'ndeki gizemli olaylar, 1945 yılında Middie Rivers adlı 74 yaşındaki bir av rehberinin kaybolmasıyla başladı. Rivers, bölgedeki dört avcıya rehberlik ederken bir anda ortadan kayboldu.
Bir yıl sonra, Vermont tarihinin en ünlü kaybolma vakalarından biri gerçekleşti. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Paula Welden, Şükran Günü tatilinde Long Trail adlı yürüyüş yoluna çıktığında bir daha geri dönmedi.
Kayıplar sadece yaya olarak gezinenlerle sınırlı kalmadı. James E. Tedford adlı 68 yaşındaki adam, bir otobüs yolculuğu sırasında aniden ortadan kayboldu.
Bu kayıpların yanı sıra Bennington Üçgeni’nde UFO ve Koca Ayak gibi paranormal varlıkların görüldüğüne dair söylentiler de bölgedeki gizemi artırdı.
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Bennington Üçgeni’ndeki bu kayıp vakalarının ortak noktası, kayıpların genellikle yılın son aylarında, öğleden sonra 3-4 arasında gerçekleşmesi. Bunun dışında ise ne kaybolanların nereye gittiği ne de bu olayları açıklayacak bir kanıt bulunmuş durumda.
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