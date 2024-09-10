ABD'deki Tüyler Ürperten Gizemli Bölge: Bennington Üçgeni'nde Neden Kayıplar Yaşanıyor?

Bölgeyi avucunun içi gibi bilen bu deneyimli avcı, sekiz gün boyunca 300’den fazla gönüllü ve asker tarafından arandı.

Ancak Rivers’a dair hiçbir iz bulunamadı. Bu kayıp, bölgedeki ilk esrarengiz olaydı ve ardından daha da garip vakalar yaşanmaya başladı.