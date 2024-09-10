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ABD'deki Tüyler Ürperten Gizemli Bölge: Bennington Üçgeni'nde Neden Kayıplar Yaşanıyor?

ABD'deki Tüyler Ürperten Gizemli Bölge: Bennington Üçgeni'nde Neden Kayıplar Yaşanıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
10.09.2024 - 17:38

ABD’nin Vermont eyaletindeki Bennington Üçgeni, yıllardır paranormal olaylar ve kayıp vakalarıyla anılıyor. 

Bu gizemli bölgede, kimileri bir seri katil olduğuna inanırken diğerleri paranormal olaylardan şüpheleniyor. Peki, bu gizem perdesi neden aralanamıyor?

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ABD’nin gizemli bölgelerinden biri olan Bennington Üçgeni, Vermont eyaletindeki Glastenbury Dağı ve çevresini kapsıyor. Yıllar önce küçük bir kereste kasabası olan Glastenbury, 19. yüzyılın sonunda terk edildi ve o zamandan beri dokunulmamış bir doğa harikası olarak kaldı.

ABD’nin gizemli bölgelerinden biri olan Bennington Üçgeni, Vermont eyaletindeki Glastenbury Dağı ve çevresini kapsıyor. Yıllar önce küçük bir kereste kasabası olan Glastenbury, 19. yüzyılın sonunda terk edildi ve o zamandan beri dokunulmamış bir doğa harikası olarak kaldı.

Ancak burası sadece doğasıyla değil, ardı arkası kesilmeyen kayıplar ve tuhaf olaylarla da ünlü. 

Paranormal meraklıları, bölgeyi Bermuda Üçgeni’ne benzetirken burada yaşananlar akıllarda hep aynı soruyu bıraktı: Neler oluyor?

Bennington Üçgeni'ndeki gizemli olaylar, 1945 yılında Middie Rivers adlı 74 yaşındaki bir av rehberinin kaybolmasıyla başladı. Rivers, bölgedeki dört avcıya rehberlik ederken bir anda ortadan kayboldu.

Bennington Üçgeni'ndeki gizemli olaylar, 1945 yılında Middie Rivers adlı 74 yaşındaki bir av rehberinin kaybolmasıyla başladı. Rivers, bölgedeki dört avcıya rehberlik ederken bir anda ortadan kayboldu.

Bölgeyi avucunun içi gibi bilen bu deneyimli avcı, sekiz gün boyunca 300’den fazla gönüllü ve asker tarafından arandı. 

Ancak Rivers’a dair hiçbir iz bulunamadı. Bu kayıp, bölgedeki ilk esrarengiz olaydı ve ardından daha da garip vakalar yaşanmaya başladı.

Bir yıl sonra, Vermont tarihinin en ünlü kaybolma vakalarından biri gerçekleşti. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Paula Welden, Şükran Günü tatilinde Long Trail adlı yürüyüş yoluna çıktığında bir daha geri dönmedi.

Bir yıl sonra, Vermont tarihinin en ünlü kaybolma vakalarından biri gerçekleşti. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Paula Welden, Şükran Günü tatilinde Long Trail adlı yürüyüş yoluna çıktığında bir daha geri dönmedi.

1.000’den fazla gönüllü, uçaklar ve polis birimleri seferber oldu fakat Welden’den en ufak bir ipucu dahi bulunamadı.

Kayıplar sadece yaya olarak gezinenlerle sınırlı kalmadı. James E. Tedford adlı 68 yaşındaki adam, bir otobüs yolculuğu sırasında aniden ortadan kayboldu.

Kayıplar sadece yaya olarak gezinenlerle sınırlı kalmadı. James E. Tedford adlı 68 yaşındaki adam, bir otobüs yolculuğu sırasında aniden ortadan kayboldu.

Görgü tanıkları ve şoför, Tedford’un son durağa kadar otobüste olduğunu doğrulasa da otobüs Bennington’a ulaştığında, Tedford ortalıkta yoktu. Koltuğunda ise sadece eşyaları kalmıştı.

Bu kayıpların yanı sıra Bennington Üçgeni’nde UFO ve Koca Ayak gibi paranormal varlıkların görüldüğüne dair söylentiler de bölgedeki gizemi artırdı.

Bu kayıpların yanı sıra Bennington Üçgeni’nde UFO ve Koca Ayak gibi paranormal varlıkların görüldüğüne dair söylentiler de bölgedeki gizemi artırdı.

Bazıları kayıpların bir seri katil işi olabileceğini öne sürse de bu teori, kurbanların yaş ve cinsiyet çeşitliliği nedeniyle pek inandırıcı bulunmadı.

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Bennington Üçgeni’ndeki bu kayıp vakalarının ortak noktası, kayıpların genellikle yılın son aylarında, öğleden sonra 3-4 arasında gerçekleşmesi. Bunun dışında ise ne kaybolanların nereye gittiği ne de bu olayları açıklayacak bir kanıt bulunmuş durumda.

Bennington Üçgeni’ndeki bu kayıp vakalarının ortak noktası, kayıpların genellikle yılın son aylarında, öğleden sonra 3-4 arasında gerçekleşmesi. Bunun dışında ise ne kaybolanların nereye gittiği ne de bu olayları açıklayacak bir kanıt bulunmuş durumda.

Kimi paranormal olaylara, kimi ise daha mantıklı sebeplere inanıyor ancak bu gizem çözülecek gibi görünmüyor.

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