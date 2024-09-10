Benzin Doldururken Arabayı Çalıştırmanın Sonuçlarını Öğrendiğinizde Aklınızdan Bile Geçirmeyeceksiniz

Araba motoru çalışırken, yakıt buharları çevreye yayılır. Motorun ürettiği ısı ve elektrik, bu buharlarla temas ettiğinde yangına neden olabilir. Benzin son derece yanıcı bir maddedir. Sıvı haldeyken benzinin tutuşması çok zor olsa da, buhar halindeyken -9,4 derece Fahrenheit'te (sıcaklık ölçümünde kullanılan bir ölçek sistemi) bile tutuşabilir.