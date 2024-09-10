Benzin Doldururken Arabayı Çalıştırmanın Sonuçlarını Öğrendiğinizde Aklınızdan Bile Geçirmeyeceksiniz
Benzin Doldururken Arabayı Çalıştırmanın Sonuçlarını Öğrendiğinizde Aklınızdan Bile Geçirmeyeceksiniz
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Yolda giderken aracın benzin göstergesinin işaret verdiğini görüyoruz ve bir akaryakıt istasyonunda duruyoruz. Aceleyle kontağı kapatmayı unuttuk ve araç çalışırken benzin doldurmaya başladık. Sizce bunun ne gibi sonuçları olur?
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Araba çalışırken benzin almak her ne kadar zamandan tasarruf ve rahatlık sağlasa da, bazı riskleri beraberinde getiriyor. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:
Yangın Tehlikesi
Statik Elektrik
Donanım Sorunları
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Benzin alırken güvenliğiniz için şu önlemleri alabilirsiniz:
Statik Elektriği Boşaltın
Dikkatli Olun
Sonuç olarak bu riskleri en aza indirmek için aracınızı kapatmak en güvenli seçenektir.
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