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Benzin Doldururken Arabayı Çalıştırmanın Sonuçlarını Öğrendiğinizde Aklınızdan Bile Geçirmeyeceksiniz

Benzin Doldururken Arabayı Çalıştırmanın Sonuçlarını Öğrendiğinizde Aklınızdan Bile Geçirmeyeceksiniz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 13:32

Arabamız çalışır durumdayken benzin doldurmamızın tehlikeli olduğunu biliyoruz. Peki bunun nedenini biliyor muyuz? Gelin anlatıyoruz.

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Yolda giderken aracın benzin göstergesinin işaret verdiğini görüyoruz ve bir akaryakıt istasyonunda duruyoruz. Aceleyle kontağı kapatmayı unuttuk ve araç çalışırken benzin doldurmaya başladık. Sizce bunun ne gibi sonuçları olur?

Araba çalışırken benzin almak her ne kadar zamandan tasarruf ve rahatlık sağlasa da, bazı riskleri beraberinde getiriyor. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:

Araba çalışırken benzin almak her ne kadar zamandan tasarruf ve rahatlık sağlasa da, bazı riskleri beraberinde getiriyor. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:

Yangın Tehlikesi

Yangın Tehlikesi

Araba motoru çalışırken, yakıt buharları çevreye yayılır. Motorun ürettiği ısı ve elektrik, bu buharlarla temas ettiğinde yangına neden olabilir. Benzin son derece yanıcı bir maddedir. Sıvı haldeyken benzinin tutuşması çok zor olsa da, buhar halindeyken -9,4 derece Fahrenheit'te (sıcaklık ölçümünde kullanılan bir ölçek sistemi) bile tutuşabilir.

Statik Elektrik

Statik Elektrik

Benzinin buhar halindeyken son derece yanıcı olduğunu söylemiştik. Statik elektrik de bu buharların tutuşmasına neden olabilir. Statik elektrikle temas ettiğinde, benzin buharları ani bir patlamaya yol açabilir. Bu risk, motor açıkken artar çünkü motorun çalışması, elektriksel ve mekanik hareketler nedeniyle statik elektrik birikimine neden olabilir.

Özellikle yurt dışında self-servis benzin istasyonlarında, benzin almadan önce sürücünün de vücudundaki statik elektriği boşaltması öneriliyor.

Donanım Sorunları

Donanım Sorunları

Bunların dışında, araba çalışırken benzin almak benzin göstergesinin, şamandıra sisteminin veya bujilerin zarar görmesine de neden olabilir. Bu tür hasarlar, aracınızın performansını etkileyebilir ve ek onarım masraflarına yol açabilir.

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Benzin alırken güvenliğiniz için şu önlemleri alabilirsiniz:

Benzin alırken güvenliğiniz için şu önlemleri alabilirsiniz:

Aracınızı Durdurun: Özellikle sıcak veya soğuk hava koşullarında, motoru kapatmanız tavsiye edilir. Bu, hem güvenliğiniz hem de aracınızın sağlığı için önemlidir.

Statik Elektriği Boşaltın

Statik Elektriği Boşaltın

Benzin almadan önce vücudunuzdaki statik elektriği boşaltmak için metal bir yüzeye dokunun. Bu, özellikle self-servis istasyonlarında dikkat edilmesi gereken bir adımdır.

Dikkatli Olun

Dikkatli Olun

Benzin dökerken dikkatli olun ve pompa kullanırken sızıntı riskine karşı tetikte olun.

Sonuç olarak bu riskleri en aza indirmek için aracınızı kapatmak en güvenli seçenektir.

Sonuç olarak bu riskleri en aza indirmek için aracınızı kapatmak en güvenli seçenektir.

Her ne kadar bu tür kazalar nadir görülse de, dikkatsizlik büyük sorunlara yol açabilir. Aracınızın ve kendi güvenliğinizin ön planda olması gerektiğini unutmayın.

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