Çin, Japonya Gibi Uzak Doğu Ülkelerindeki Benzin Pompalarının Tavanda Olmasının Hak Vereceğiniz Nedenleri

Benzin istasyonlarında sigara içilmesinin tehlikeli bir davranış olduğu herkesçe bilinse de bizim ülkemizde olduğu gibi Uzak Doğu ülkelerinde de bu tür davranışlar yasak olmasına rağmen bazen karşılaşılabiliyor. Tavanda asılı pompalar da yakıtın direkt temas etme olasılığını ortadan kaldırarak olası bir yangın riskini azaltıyor. Böylece hem istasyon çalışanları hem de müşteriler için güvenli bir ortam sağlanıyor.