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Çin, Japonya Gibi Uzak Doğu Ülkelerindeki Benzin Pompalarının Tavanda Olmasının Hak Vereceğiniz Nedenleri

Çin, Japonya Gibi Uzak Doğu Ülkelerindeki Benzin Pompalarının Tavanda Olmasının Hak Vereceğiniz Nedenleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 12:14

Japonya, Çin, Endonezya, Filipinler gibi Uzak Doğu ülkelerinin benzin istasyonlarında karşılaştığımız tavandaki benzin pompaları, ilk bakışta alışılmadık bir görüntü sunuyor. Ancak, bize ilginç gelen bu uygulamanın arkasında yatan nedenleri öğrenince hak vereceksiniz ve ''Keşke bizde de olsa'' diyeceksiniz.

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Uzak Doğu’nun sokaklarında gezdiğinizde, bazı benzin istasyonlarındaki dikkat çekici bir ayrıntı hemen gözünüze çarpabilir: tavandaki pompalar!

Uzak Doğu’nun sokaklarında gezdiğinizde, bazı benzin istasyonlarındaki dikkat çekici bir ayrıntı hemen gözünüze çarpabilir: tavandaki pompalar!

Tayland’dan Japonya’ya, Filipinler’den Güney Kore’ye kadar birçok Uzak Doğu ülkesinde gördüğünüz bu sıra dışı uygulamanın ardında, aslında bir dizi akıllıca çözüm yatıyor.

Tayland’dan Japonya’ya, Filipinler’den Güney Kore’ye kadar birçok Uzak Doğu ülkesinde gördüğünüz bu sıra dışı uygulamanın ardında, aslında bir dizi akıllıca çözüm yatıyor.

Peki, bu ülkelerdeki istasyonlarda bulunan tavanda asılı benzin pompalarının gerçek amacı sizce ne olabilir? Aslında bu sistem; güvenlikten verimliliğe, bekleme sürelerinden tasarrufa kadar birçok avantajı beraberinde getiriyor.

Peki, bu ülkelerdeki istasyonlarda bulunan tavanda asılı benzin pompalarının gerçek amacı sizce ne olabilir? Aslında bu sistem; güvenlikten verimliliğe, bekleme sürelerinden tasarrufa kadar birçok avantajı beraberinde getiriyor.

1. Çarpma Riskini Azaltıyor!

1. Çarpma Riskini Azaltıyor!

Uzak doğu ülkelerindeki bazı dikkatsiz sürücüler benzin depolarına çarpabiliyor. Bu durum, hem güvenlik hem de istasyonun bakım masrafları açısından sorun yarattığından çarpma riskini en aza indirmek amacıyla, bazı istasyonlar benzin pompalarını tavana asarak bu sorunu çözmüşler. Bu pratik çözüm, hem araçların hem de istasyonun güvenliğini artırıyor.

2. Yangın Riskini Azaltıyor!

2. Yangın Riskini Azaltıyor!

Benzin istasyonlarında sigara içilmesinin tehlikeli bir davranış olduğu herkesçe bilinse de bizim ülkemizde olduğu gibi Uzak Doğu ülkelerinde de bu tür davranışlar yasak olmasına rağmen bazen karşılaşılabiliyor. Tavanda asılı pompalar da yakıtın direkt temas etme olasılığını ortadan kaldırarak olası bir yangın riskini azaltıyor. Böylece hem istasyon çalışanları hem de müşteriler için güvenli bir ortam sağlanıyor.

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Akaryakıt istasyonlarında sigara içmek oldukça tehlikeli. Çünkü benzin ve dizel gibi yakıtların buharları son derece yanıcıdır ve hava-benzin karışımı en büyük tutuşma ve patlama tehlikesini oluşturur.

Akaryakıt istasyonlarında sigara içmek oldukça tehlikeli. Çünkü benzin ve dizel gibi yakıtların buharları son derece yanıcıdır ve hava-benzin karışımı en büyük tutuşma ve patlama tehlikesini oluşturur.

Ancak bu tehlikeye rağmen bazı sürücüler hem kendi hayatını hem de diğer insanların hayatını kolaylıkla tehlikeye atabiliyor. Örneğin; geçtiğimiz yıllarda akaryakıt istasyonunda bir yandan benzin dolduran bir yandan da elinde tutan bir kişi yangına neden oldu.

Buyrun izliyoruz👇 İşte benzinlikte sigara içmek bakın nelere mal olur...

3. Daha Fazla Araç İstasyona Girebiliyor!

3. Daha Fazla Araç İstasyona Girebiliyor!

Tavanda bulunan pompalar ayrıca istasyonun daha fazla araca hizmet vermesine de olanak tanıyor. Bu düzenleme sayesinde, bir seferde birden fazla araca rahatlıkla yakıt dolumu yapılabiliyor. Böylelikle uzun kuyrukların ve bekleme sürelerinin önüne geçililmiş oluyor. Yani hem sürücüler hem de çalışanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

@sinansaglam isimli sosyal medya kullanıcısı da Japonya'daki bu mantıklı uygulamayı şöyle kayda aldı:

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