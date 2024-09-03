Çin, Japonya Gibi Uzak Doğu Ülkelerindeki Benzin Pompalarının Tavanda Olmasının Hak Vereceğiniz Nedenleri
Çin, Japonya Gibi Uzak Doğu Ülkelerindeki Benzin Pompalarının Tavanda Olmasının Hak Vereceğiniz Nedenleri
Japonya, Çin, Endonezya, Filipinler gibi Uzak Doğu ülkelerinin benzin istasyonlarında karşılaştığımız tavandaki benzin pompaları, ilk bakışta alışılmadık bir görüntü sunuyor. Ancak, bize ilginç gelen bu uygulamanın arkasında yatan nedenleri öğrenince hak vereceksiniz ve ''Keşke bizde de olsa'' diyeceksiniz.
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Uzak Doğu’nun sokaklarında gezdiğinizde, bazı benzin istasyonlarındaki dikkat çekici bir ayrıntı hemen gözünüze çarpabilir: tavandaki pompalar!
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Tayland’dan Japonya’ya, Filipinler’den Güney Kore’ye kadar birçok Uzak Doğu ülkesinde gördüğünüz bu sıra dışı uygulamanın ardında, aslında bir dizi akıllıca çözüm yatıyor.
Peki, bu ülkelerdeki istasyonlarda bulunan tavanda asılı benzin pompalarının gerçek amacı sizce ne olabilir? Aslında bu sistem; güvenlikten verimliliğe, bekleme sürelerinden tasarrufa kadar birçok avantajı beraberinde getiriyor.
1. Çarpma Riskini Azaltıyor!
2. Yangın Riskini Azaltıyor!
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Akaryakıt istasyonlarında sigara içmek oldukça tehlikeli. Çünkü benzin ve dizel gibi yakıtların buharları son derece yanıcıdır ve hava-benzin karışımı en büyük tutuşma ve patlama tehlikesini oluşturur.
Buyrun izliyoruz👇 İşte benzinlikte sigara içmek bakın nelere mal olur...
3. Daha Fazla Araç İstasyona Girebiliyor!
@sinansaglam isimli sosyal medya kullanıcısı da Japonya'daki bu mantıklı uygulamayı şöyle kayda aldı:
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