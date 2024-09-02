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Pilotlar, Neden İnişten Önce Binlerce Dolar Değerindeki Yakıtı Boşaltır?

Pilotlar, Neden İnişten Önce Binlerce Dolar Değerindeki Yakıtı Boşaltır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
02.09.2024 - 12:32

Uçakların havadayken yakıt boşaltması ilk başta oldukça şaşırtıcı ve hatta tehlikeli gelebilir. Fakat pilotlar bu işlemi yaparken çok iyi sebepleri var.

Peki, neden yakıtlarını boşaltıyorlar ve bu işlem neden gerekli? Gelin, sebepleri keşfedelim.

Pilotların yakıt boşaltma işlemi, resmi adıyla "fuel jettison," aslında oldukça güvenli bir prosedürdür ve belirli durumlarda zorunlu hale gelir.

Pilotların yakıt boşaltma işlemi, resmi adıyla "fuel jettison," aslında oldukça güvenli bir prosedürdür ve belirli durumlarda zorunlu hale gelir.

Uçaklar, özellikle acil iniş yapmak zorunda kaldıklarında, fazla yakıtı boşaltarak inişlerini güvenli hale getirirler.

Bu işlem çok sık yapılmaz ancak yapıldığında, uçuş güvenliği açısından kritik bir rol oynar.

Bu işlem çok sık yapılmaz ancak yapıldığında, uçuş güvenliği açısından kritik bir rol oynar.

Bazı uçaklar, iniş esnasında kalkış anındaki ağırlıklarından çok daha hafif olmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin bazı büyük ticari uçaklar, inişte kalkış ağırlığından 90.000 kilogram daha hafif olabilmektedir. Bunun nedeni, ağır bir uçakla iniş yapmanın uçağa zarar verme riskini artırmasıdır.

Uzun uçuşlarda uçaklar, doğal olarak yakıtı tüketir ve iniş anında bu ağır yakıttan kurtulmuş olurlar.

Uzun uçuşlarda uçaklar, doğal olarak yakıtı tüketir ve iniş anında bu ağır yakıttan kurtulmuş olurlar.

Fakat acil bir durum söz konusu olduğunda, uçak iniş yapmadan önce bu fazla yakıtı hızlıca boşaltmak zorunda kalabilir.

Yakıt boşaltma işlemi, pilotun kokpitteki bir düğmeye basması kadar basit olabilir.

Yakıt boşaltma işlemi, pilotun kokpitteki bir düğmeye basması kadar basit olabilir.

Uçağın kanatlarında bulunan özel nozullar aracılığıyla binlerce kilogram yakıt havaya salınır. Bu işlem sırasında boşaltılan yakıt, genellikle yere düşmeden önce buharlaşır, özellikle sıcak günlerde ve uçak yüksek irtifadaysa.

Acil bir durumda eğer zaman çok kritikse, pilotlar yakıtı boşaltmak yerine fazla ağırlıkla inişi tercih edebilirler.

Acil bir durumda eğer zaman çok kritikse, pilotlar yakıtı boşaltmak yerine fazla ağırlıkla inişi tercih edebilirler.

Ancak uçağın muhtemelen daha fazla bakım gerektirmesine yol açabilir. Bu nedenle yakıt boşaltma, genellikle daha güvenli ve maliyet açısından daha avantajlı bir seçenek olarak kabul edilir.

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