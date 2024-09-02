Pilotlar, Neden İnişten Önce Binlerce Dolar Değerindeki Yakıtı Boşaltır?

Uçakların havadayken yakıt boşaltması ilk başta oldukça şaşırtıcı ve hatta tehlikeli gelebilir. Fakat pilotlar bu işlemi yaparken çok iyi sebepleri var.

Peki, neden yakıtlarını boşaltıyorlar ve bu işlem neden gerekli? Gelin, sebepleri keşfedelim.