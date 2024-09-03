General Motors’un Büyük Bir Felakete Yol Açıp İnsanların Hayatına Mal Olan Hatası

2014 yılında patlak veren General Motors skandalı, milyonlarca aracın geri çağrılmasına ve en az 97 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Peki, bu korkunç olaylar zinciri nasıl başladı ve neden yıllarca gizlendi?

General Motors’un bu devasa ihmal zinciri, dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve hala akıllarda soru işaretleri bırakmaya devam ediyor.

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