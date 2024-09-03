General Motors’un Büyük Bir Felakete Yol Açıp İnsanların Hayatına Mal Olan Hatası
General Motors’un Büyük Bir Felakete Yol Açıp İnsanların Hayatına Mal Olan Hatası
2014 yılında patlak veren General Motors skandalı, milyonlarca aracın geri çağrılmasına ve en az 97 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Peki, bu korkunç olaylar zinciri nasıl başladı ve neden yıllarca gizlendi?
General Motors’un bu devasa ihmal zinciri, dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve hala akıllarda soru işaretleri bırakmaya devam ediyor.
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Her şey küçük bir parça ile başladı: Kusurlu kontak anahtarı.
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Dahası, GM'in bu hatanın farkında olduğu 2003 yılından itibaren biliniyordu. Ancak bu durumun düzeltilmesi yerine yıllarca göz ardı edildiği ortaya çıktı.
2014’te GM’in CEO’su olarak göreve başlayan Mary Barra, bu skandalın tam ortasında kendini buldu.
Ancak bu açıklamalar, birçok kişinin kafasındaki “Neden daha önce harekete geçilmedi?” sorusunu gidermeye yetmedi.
Kusurlu kontak anahtarları, özellikle genç sürücüler arasında daha fazla ölüme yol açtı. Çünkü bu araçlar, genellikle daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle gençlerin tercih ettiği modellerdi.
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GM, 2014 yılı boyunca hatalı kontak anahtarlarını değiştirme çalışmalarına devam etti.
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