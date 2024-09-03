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General Motors’un Büyük Bir Felakete Yol Açıp İnsanların Hayatına Mal Olan Hatası

General Motors’un Büyük Bir Felakete Yol Açıp İnsanların Hayatına Mal Olan Hatası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
03.09.2024 - 12:45

2014 yılında patlak veren General Motors skandalı, milyonlarca aracın geri çağrılmasına ve en az 97 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Peki, bu korkunç olaylar zinciri nasıl başladı ve neden yıllarca gizlendi?

General Motors’un bu devasa ihmal zinciri, dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve hala akıllarda soru işaretleri bırakmaya devam ediyor.

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Her şey küçük bir parça ile başladı: Kusurlu kontak anahtarı.

Her şey küçük bir parça ile başladı: Kusurlu kontak anahtarı.

2014 yılında General Motors (GM), 2.6 milyon küçük aracı geri çağırdı. Sebep, motorun aniden durmasına ve hava yastıklarının devre dışı kalmasına neden olabilen kusurlu kontak anahtarıydı. 

Bu kusur, Chevrolet Cobalt ve Saturn Ion gibi modellerde tespit edildi ve 2005'ten bu yana en az 97 ölüme yol açtı.

Dahası, GM'in bu hatanın farkında olduğu 2003 yılından itibaren biliniyordu. Ancak bu durumun düzeltilmesi yerine yıllarca göz ardı edildiği ortaya çıktı.

Dahası, GM'in bu hatanın farkında olduğu 2003 yılından itibaren biliniyordu. Ancak bu durumun düzeltilmesi yerine yıllarca göz ardı edildiği ortaya çıktı.
hourwp-p.innoscale.net

İhmal, şirketin finansal çıkarlarını güvenlikten önce koyduğu yönündeki eleştirileri daha da alevlendirdi.

2014’te GM’in CEO’su olarak göreve başlayan Mary Barra, bu skandalın tam ortasında kendini buldu.

2014’te GM’in CEO’su olarak göreve başlayan Mary Barra, bu skandalın tam ortasında kendini buldu.

Kongre önünde verdiği ifadede, şirketin geçmişte daha çok maliyet odaklı bir kültüre sahip olduğunu ancak şimdi müşteri güvenliğine ve kaliteye öncelik verdiklerini söyledi.

Ancak bu açıklamalar, birçok kişinin kafasındaki “Neden daha önce harekete geçilmedi?” sorusunu gidermeye yetmedi.

Ancak bu açıklamalar, birçok kişinin kafasındaki “Neden daha önce harekete geçilmedi?” sorusunu gidermeye yetmedi.

GM, kusurlu parçalar nedeniyle milyonlarca aracı geri çağırmak zorunda kaldı. 2014 yılına gelindiğinde şirket, toplamda 28 milyon aracı geri çağırmıştı.

Kusurlu kontak anahtarları, özellikle genç sürücüler arasında daha fazla ölüme yol açtı. Çünkü bu araçlar, genellikle daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle gençlerin tercih ettiği modellerdi.

Kusurlu kontak anahtarları, özellikle genç sürücüler arasında daha fazla ölüme yol açtı. Çünkü bu araçlar, genellikle daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle gençlerin tercih ettiği modellerdi.

Deneyimsiz sürücüler, araçlarının aniden güç kaybetmesi durumunda panikleyip, kazadan kaçınmak için gerekli olan soğukkanlılığı gösteremeyebiliyordu.

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GM, 2014 yılı boyunca hatalı kontak anahtarlarını değiştirme çalışmalarına devam etti.

GM, 2014 yılı boyunca hatalı kontak anahtarlarını değiştirme çalışmalarına devam etti.

Sonuç olarak şirket, milyonlarca dolar tazminat ödemek ve güven kaybı yaşamak zorunda kaldı.

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