Binerken Hiç Merak Ettiniz mi, Taksiler Neden Sarı Renkte? Sebebini Artık Biliyorsunuz!
Binerken Hiç Merak Ettiniz mi, Taksiler Neden Sarı Renkte? Sebebini Artık Biliyorsunuz!
Taksi dünyasında renklerin büyük önemi var. Şehirlerin sokaklarında dolaşan taksilerin çoğu zaman belirli bir renk tonuna bürünmüş olması, geçmişten günümüze değişmeyen bir görsel estetik sunuyor. Peki neden sarı renk? Bu sorunun cevabı, kültürel, tarihsel ve pratik nedenlerle şekillenmiş birçok hikayeyi barındırıyor.
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Taksi tarihine bir göz attığımızda, sarının trafikte kolayca görünür olması ve güven simgesi olarak kabul edilmesi gibi nedenlerle tercih edildiğini görüyoruz.
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Sarı taksiler kalabalık arasında da, uzaktan da görülebiliyor, ayrıca sarı renk güven ve profesyonellikle ilişkilendirildiğinden yolcular şoförünü hiç tanımadıkları arabalara binseler de güvende olduklarını hissediyor.
ABD'de ilk taksiler kırmızı ve yeşil renkteydi. 1907'de iş adamı Harry Allen, Fransa'dan New York'a taksimetreli kırmızı ve yeşil araçlar ithal etti ve şehrin ilk taksimetreli taksi filosunu kurdu. Ancak sadece bir yıl sonra, şoförler ücretlerini protesto etmek için iş bıraktılar, bu da rekabetin artmasına yol açtı.
Taksi şirketi sahipleri, filolarını farklı renklere boyayarak kendilerini diğerlerinden ayırmaya çalıştılar. Kahverengi, beyaz, siyah, kırmızı ve kareli gibi çeşitli renklerde taksiler ortaya çıktı. Ancak sarı renkli taksilerin popülaritesi hızla arttı.
Albert Rockwell, New York'ta Sarı Taksi Şirketi'ni kurdu ve John Hertz'in Sarı Taksi Şirketi de Chicago'da faaliyete geçti.
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Graham Hodges, Colgate Üniversitesi'nde taksi tarihçisi olarak, taksilerin renklerinin tarihçesini detaylı bir şekilde incelediği çalışmalar yapmış. Taksilerin sarıya dönüşümü, bu araçların daha kolay fark edilmesini sağlamış ve bu da müşteri çekmede büyük bir avantaj sağlamış.
Hodges'in bir diğer teorisine göre de sarı renkte olup taksi olmayan çok az araba var. Son olarak Hodges'in bu son teorisi de taksilerin neden sarı renk olduğuna pratik bir bakış açısı getiriyor.
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