Binerken Hiç Merak Ettiniz mi, Taksiler Neden Sarı Renkte? Sebebini Artık Biliyorsunuz!

Taksi dünyasında renklerin büyük önemi var. Şehirlerin sokaklarında dolaşan taksilerin çoğu zaman belirli bir renk tonuna bürünmüş olması, geçmişten günümüze değişmeyen bir görsel estetik sunuyor. Peki neden sarı renk? Bu sorunun cevabı, kültürel, tarihsel ve pratik nedenlerle şekillenmiş birçok hikayeyi barındırıyor.

Gelin anlatıyoruz!

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