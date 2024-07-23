Converse'lerin Yanındaki İki Delik Aslında Ne İşe Yarıyor? Öğrenince Deneyebilirsiniz!

Yeni bir bilgi öğrenmeye hazır mısınız? Bir dönem popüler olan, günümüzde de halen birçok kişinin giydiği Converse ayakkabıların yan tarafındaki iki adet delik hiç dikkatinizi çekti mi? Peki ne işe yarıyorlar?

Buyrun anlatıyoruz!

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