Uçaklarda Sıcak Havlunun Neden Verildiğini Biliyor musunuz? Cevabı Çok Basitmiş!

Uçuşlarda verilen sıcak havlu ne işe yarıyor merak edenler var mı? Öyle ki sıcak havlu meselesi birçok dizide, hatta Talk Show'larda da espirisi malzemesi yapıldı. İşte bu herkesin merak ettiği konuya açıklık getiriyoruz.

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