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Otobüs Koltuklarındaki Döşemeler Neden Bu Kadar Can Sıkıcı? Aslında Çok Önemli Bir Amacı Varmış!

Otobüs Koltuklarındaki Döşemeler Neden Bu Kadar Can Sıkıcı? Aslında Çok Önemli Bir Amacı Varmış!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 12:54

Toplu taşıma araçlarında sıkça karşımıza çıkan koltuk döşemelerinin rengini hiç sorguladınız mı, neden bu kadar göz kanatıcı renkler seçiliyor? Bizler rengini zevksiz bulsak da bu renkler pratik nedenlerle tercih ediliyor. 

Gelin anlatıyoruz!

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Gözümüze çirkin gelen otobüslerdeki bu koltuk desenleri bilgisayar algoritmaları aracılığı ile tasarlanıyor. Yani insanların tercihinden ziyade algoritmayla desenlere karar veriliyor.

Gözümüze çirkin gelen otobüslerdeki bu koltuk desenleri bilgisayar algoritmaları aracılığı ile tasarlanıyor. Yani insanların tercihinden ziyade algoritmayla desenlere karar veriliyor.

Neden tek renk değil, neden bu kadar karışık ve göz yoran renkler ve desenler seçiliyor peki? Çünkü burada amaç üzerindeki lekelerin gözükmemesini sağlamak. Bu başımızı ağrıtacak derecede karman çorman desenler illüzyon raratıyor.

Neden tek renk değil, neden bu kadar karışık ve göz yoran renkler ve desenler seçiliyor peki? Çünkü burada amaç üzerindeki lekelerin gözükmemesini sağlamak. Bu başımızı ağrıtacak derecede karman çorman desenler illüzyon raratıyor.

Böylelikle de bizler koltuklardaki lekelere, yırtıklara, kirlere, tozlara dikkat etmeyiz. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde her gün yüzlerce yolcu bu otobüsleri kullanıyor. Hal böyle olunca da koltuklar epey kirleniyor.

Böylelikle de bizler koltuklardaki lekelere, yırtıklara, kirlere, tozlara dikkat etmeyiz. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde her gün yüzlerce yolcu bu otobüsleri kullanıyor. Hal böyle olunca da koltuklar epey kirleniyor.

Örneğin bu videoda da göreceğiniz üzere sık kullanılan koltuklar tahmin ettiğinizden çok daha fazla tozlanıyor.👇

Eğer bu illüzyon taktiği kullanılmasaydı bu koltukların yüzü sık sık değiştirilmesi gerekirdi, bu da belediyelere, şirketlere masraf demek.

Eğer bu illüzyon taktiği kullanılmasaydı bu koltukların yüzü sık sık değiştirilmesi gerekirdi, bu da belediyelere, şirketlere masraf demek.
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İlk olarak 1930'larda Londra'daki otobüslerde kullanılan bu Moket adı verilen özel kumaş oldukça sert yapıda ve dayanıklıdır.

İlk olarak 1930'larda Londra'daki otobüslerde kullanılan bu Moket adı verilen özel kumaş oldukça sert yapıda ve dayanıklıdır.

(Görsel ilk kez Londra'da kullanılan kumaşa ait)

Bu kumaşlar nefes almasının yanı sıra her mevsimde de kullanılması rahattır. Ayrıca kiri derinliklerde hapseder ve yangın sırasında alevlerin yayılmasını önlemeye de yardımcıdır.

Bu kumaşlar nefes almasının yanı sıra her mevsimde de kullanılması rahattır. Ayrıca kiri derinliklerde hapseder ve yangın sırasında alevlerin yayılmasını önlemeye de yardımcıdır.

Son olarak, bu özel kumaşlar suya dayanıklı olduklarından koltuğa su döküldüğünde kısa sürede kurur.

Son olarak, bu özel kumaşlar suya dayanıklı olduklarından koltuğa su döküldüğünde kısa sürede kurur.

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