Soda Şişeleri Yeşil Renkte Olmasaydı Asla İçemezdik! Nedenini Öğrenince Siz de Hak Vereceksiniz

Tüm marketlerde gördüğünüz maden sularının şişeleri neden yeşil renkte hiç düşündünüz mü? Belki görsel açıdan olduğunu düşünebilirsiniz ama sadece o değil. Markaların maden sularını yeşil cam şişelerde sunması, görsel tercihin ötesinde bilimsel nedenlere dayanıyor.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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