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Üzerinde 30 Sembolün Yer Aldığı Osmanlı Armasını Kimin Yaptırdığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Üzerinde 30 Sembolün Yer Aldığı Osmanlı Armasını Kimin Yaptırdığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 12:55 Son Güncelleme: 09.07.2024 - 13:39

Osmanlı Devleti'nin her detayı farklı bir anlam taşıyan armasının hikayesini biliyor musunuz? Meğer 19. yüzyılda İngiliz kraliçesi Victoria'nın emriyle Charles Young ismindeki bir tasarımcı tarafından hazırlanmış.

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Günümüzde İstanbul'un çeşitli noktalarında hala görebileceğimiz Osmanlı arması, tarihi Kırım Savaşı dönemine kadar uzanan zengin bir geçmişe sahip.

Günümüzde İstanbul'un çeşitli noktalarında hala görebileceğimiz Osmanlı arması, tarihi Kırım Savaşı dönemine kadar uzanan zengin bir geçmişe sahip.

Fransızlar, bu dönemde Osmanlı Sultanı Abdülmecid'e Legion d'honneur nişanını verince, Kraliçe Victoria da Dizbağı Nişanı'nı Sultan Abdülmecid'e sunmuş.

Fransızlar, bu dönemde Osmanlı Sultanı Abdülmecid'e Legion d'honneur nişanını verince, Kraliçe Victoria da Dizbağı Nişanı'nı Sultan Abdülmecid'e sunmuş.

Ancak Osmanlı Devleti'nin Dizbağı Nişanı'nı kabul etmesi bir problemi de beraberinde getiriyor. Çünkü İngiltere'nin geleneğine göre, nişan alan kişinin arması Windsor Sarayı'ndaki St. George Kilisesi'ne asılmalıydı. Ancak Osmanlı Devleti'nin kendine özgü bir arması ve tuğrası var ancak bu arma İngiltere'ye gönderilmiyor.

Ancak Osmanlı Devleti'nin Dizbağı Nişanı'nı kabul etmesi bir problemi de beraberinde getiriyor. Çünkü İngiltere'nin geleneğine göre, nişan alan kişinin arması Windsor Sarayı'ndaki St. George Kilisesi'ne asılmalıydı. Ancak Osmanlı Devleti'nin kendine özgü bir arması ve tuğrası var ancak bu arma İngiltere'ye gönderilmiyor.

Bu durumu çözmek için Kraliçe Victoria, Prens Charles Young adında bir arma tasarımcısını göndererek Abdülmecid'in onayıyla bir Osmanlı arması tasarlatıyor.

Bu durumu çözmek için Kraliçe Victoria, Prens Charles Young adında bir arma tasarımcısını göndererek Abdülmecid'in onayıyla bir Osmanlı arması tasarlatıyor.

Böylece Osmanlı arması, Windsor Sarayı'ndaki St. George Kilisesi'nde diğer soyluların armalarıyla birlikte yerini alıyor, İngiltere ve Osmanlı Devleti arasındaki bu diplomatik jest tarihi bir anı olarak kalıyor.

Böylece Osmanlı arması, Windsor Sarayı'ndaki St. George Kilisesi'nde diğer soyluların armalarıyla birlikte yerini alıyor, İngiltere ve Osmanlı Devleti arasındaki bu diplomatik jest tarihi bir anı olarak kalıyor.
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Gelin; Osmanlı Devleti'nin padişahlık sembolleri olan saltanat kavuğu, sorguç, padişah tuğrası ve ay-yıldızlı sancak gibi motifleri içeren armanın son haline birlikte bakalım.

Gelin; Osmanlı Devleti'nin padişahlık sembolleri olan saltanat kavuğu, sorguç, padişah tuğrası ve ay-yıldızlı sancak gibi motifleri içeren armanın son haline birlikte bakalım.

1. Tuğra'nın en tepesinden başlayalım: Görseldeki güneş motifine dikkat edin. Bu motif padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir.

1. Tuğra'nın en tepesinden başlayalım: Görseldeki güneş motifine dikkat edin. Bu motif padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir.

2. İşaretteki tuğra II. Abdülhamit'in tuğrası

2. İşaretteki tuğra II. Abdülhamit'in tuğrası

3. Biraz daha detaya indiğimizde sorguçlu serpuş bulunuyor. Bu sembol de Osman gaziyi ve tahtı temsil ediyor.

3. Biraz daha detaya indiğimizde sorguçlu serpuş bulunuyor. Bu sembol de Osman gaziyi ve tahtı temsil ediyor.

4. Yeşil Hilafet Sancağı

4. Yeşil Hilafet Sancağı
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5. Süngülü tüfek de Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı oldu.

5. Süngülü tüfek de Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı oldu.

6. Çift taraflı teber

6. Çift taraflı teber

7. Toplu tabanca

7. Toplu tabanca

8. Asa ve şeşper

8. Asa ve şeşper

9. Kuran-ı Kerim ve Kanunnameler

9. Kuran-ı Kerim ve Kanunnameler
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10. Terazi: adaleti temsil ediyor

10. Terazi: adaleti temsil ediyor

11. Tuğra'nın biraz aşağısına indiğimizde Nışan-ı al-i imtiyaz yer alıyor. Nışan-ı al-i imtiyaz o dönem devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere veriliyordu.

11. Tuğra'nın biraz aşağısına indiğimizde Nışan-ı al-i imtiyaz yer alıyor. Nışan-ı al-i imtiyaz o dönem devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere veriliyordu.

12. Nışan-ı Osmani: Devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilirdi

12. Nışan-ı Osmani: Devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilirdi

13. Çapa: Osmanlı denizciliğini temsil ediyor

13. Çapa: Osmanlı denizciliğini temsil ediyor

14. Bereket boynuzu

14. Bereket boynuzu
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15. Nışan-ı iftihar

15. Nışan-ı iftihar

16. Mecidi nişanı

16. Mecidi nişanı

17. Top: Topçu ocaklarını temsil ediyor

17. Top: Topçu ocaklarını temsil ediyor

18. El siperlikli tören kılıcı: Bu kılıç klasik Türk kılıcı değil. O dönemdeki subaylar tarafından kullanılıyordu

18. El siperlikli tören kılıcı: Bu kılıç klasik Türk kılıcı değil. O dönemdeki subaylar tarafından kullanılıyordu

19. Mızrak

19. Mızrak
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20. Çift taraflı teber: Orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılıyordu

20. Çift taraflı teber: Orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılıyordu

21. Tek taraflı teber (balta)

21. Tek taraflı teber (balta)

22. Osmanlı sancağı

22. Osmanlı sancağı

23. Mızrak: Son dönem mızraklı süvari alayları

23. Mızrak: Son dönem mızraklı süvari alayları

24. Kalkan ortasında stilize edilmiş güneş motifi ve 12 yıldız

24. Kalkan ortasında stilize edilmiş güneş motifi ve 12 yıldız
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25. Şefkat nışanı

25. Şefkat nışanı

26. Bayrak

26. Bayrak

27. Kılıç

27. Kılıç

28. Top gülleleri

28. Top gülleleri

29. Borazan

29. Borazan
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30. Ok ve yay

30. Ok ve yay

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