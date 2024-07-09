Üzerinde 30 Sembolün Yer Aldığı Osmanlı Armasını Kimin Yaptırdığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
Üzerinde 30 Sembolün Yer Aldığı Osmanlı Armasını Kimin Yaptırdığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
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Günümüzde İstanbul'un çeşitli noktalarında hala görebileceğimiz Osmanlı arması, tarihi Kırım Savaşı dönemine kadar uzanan zengin bir geçmişe sahip.
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Fransızlar, bu dönemde Osmanlı Sultanı Abdülmecid'e Legion d'honneur nişanını verince, Kraliçe Victoria da Dizbağı Nişanı'nı Sultan Abdülmecid'e sunmuş.
Ancak Osmanlı Devleti'nin Dizbağı Nişanı'nı kabul etmesi bir problemi de beraberinde getiriyor. Çünkü İngiltere'nin geleneğine göre, nişan alan kişinin arması Windsor Sarayı'ndaki St. George Kilisesi'ne asılmalıydı. Ancak Osmanlı Devleti'nin kendine özgü bir arması ve tuğrası var ancak bu arma İngiltere'ye gönderilmiyor.
Bu durumu çözmek için Kraliçe Victoria, Prens Charles Young adında bir arma tasarımcısını göndererek Abdülmecid'in onayıyla bir Osmanlı arması tasarlatıyor.
Böylece Osmanlı arması, Windsor Sarayı'ndaki St. George Kilisesi'nde diğer soyluların armalarıyla birlikte yerini alıyor, İngiltere ve Osmanlı Devleti arasındaki bu diplomatik jest tarihi bir anı olarak kalıyor.
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Gelin; Osmanlı Devleti'nin padişahlık sembolleri olan saltanat kavuğu, sorguç, padişah tuğrası ve ay-yıldızlı sancak gibi motifleri içeren armanın son haline birlikte bakalım.
1. Tuğra'nın en tepesinden başlayalım: Görseldeki güneş motifine dikkat edin. Bu motif padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir.
2. İşaretteki tuğra II. Abdülhamit'in tuğrası
3. Biraz daha detaya indiğimizde sorguçlu serpuş bulunuyor. Bu sembol de Osman gaziyi ve tahtı temsil ediyor.
4. Yeşil Hilafet Sancağı
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5. Süngülü tüfek de Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı oldu.
6. Çift taraflı teber
7. Toplu tabanca
8. Asa ve şeşper
9. Kuran-ı Kerim ve Kanunnameler
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10. Terazi: adaleti temsil ediyor
11. Tuğra'nın biraz aşağısına indiğimizde Nışan-ı al-i imtiyaz yer alıyor. Nışan-ı al-i imtiyaz o dönem devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere veriliyordu.
12. Nışan-ı Osmani: Devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilirdi
13. Çapa: Osmanlı denizciliğini temsil ediyor
14. Bereket boynuzu
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15. Nışan-ı iftihar
16. Mecidi nişanı
17. Top: Topçu ocaklarını temsil ediyor
18. El siperlikli tören kılıcı: Bu kılıç klasik Türk kılıcı değil. O dönemdeki subaylar tarafından kullanılıyordu
19. Mızrak
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20. Çift taraflı teber: Orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılıyordu
21. Tek taraflı teber (balta)
22. Osmanlı sancağı
23. Mızrak: Son dönem mızraklı süvari alayları
24. Kalkan ortasında stilize edilmiş güneş motifi ve 12 yıldız
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25. Şefkat nışanı
26. Bayrak
27. Kılıç
28. Top gülleleri
29. Borazan
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30. Ok ve yay
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