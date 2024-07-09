Teoman'ın Gitarı 466 Bin TL'ye Satıldı! Mirasından Sonra Gitardan Elde Edilen Gelir de Çocuklara Gidecek!

Müzayedede sadece müzikle sınırlı kalmayıp resim sanatında da yeteneklerini ortaya koyan Mercan Dede, saygın tiyatro sanatçısı ve aktör Güven Kıraç'ın eserlerine ek olarak, Beyazıt Öztürk'ün portreleri ilk kez sanat meraklılarıyla buluştu.

Ayrıca, Sinan Çetin'in eserleri, Abdullah Oğuz'un sanat çalışmaları, Can Bonomo'nun şiirleri, yazıları ve şarkıları kadar etkileyici resimleri ve Alinur Velidedeoğlu'nun 3 metrelik krom tabloları sanat severlerin ilgisine sunuldu.