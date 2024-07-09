Teoman'ın Gitarı 466 Bin TL'ye Satıldı! Mirasından Sonra Gitardan Elde Edilen Gelir de Çocuklara Gidecek!
Teoman'ın Gitarı 466 Bin TL'ye Satıldı! Mirasından Sonra Gitardan Elde Edilen Gelir de Çocuklara Gidecek!
Teoman'ın, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı ikonik gitar müzayedede satıldı! Multidisipliner sanatçılar ve ünlü isimlerin eserlerinin de yer alacağı müzayedede 466 bin TL'ye satılan gitarın geliri ise çocuklara gideck.
İşte, detaylar...
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Bosphorus Art Society, ‘Cash on the Table’ müzayedesi kapsamında gerçekleştirilen online müzayedede ikonik bir parça da yer aldı.
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Teoman'ın hafızalardan silinmeyen eşsiz parçalarını bestelediği gitar, 466 bin TL'ye satıldı.
Teoman, geçtiğimiz günlerde de mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını duyurmuştu.
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