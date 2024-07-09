Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Teoman'ın Gitarı 466 Bin TL'ye Satıldı! Mirasından Sonra Gitardan Elde Edilen Gelir de Çocuklara Gidecek!

Teoman'ın Gitarı 466 Bin TL'ye Satıldı! Mirasından Sonra Gitardan Elde Edilen Gelir de Çocuklara Gidecek!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 10:58

Teoman'ın, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı ikonik gitar müzayedede satıldı! Multidisipliner sanatçılar ve ünlü isimlerin eserlerinin de yer alacağı müzayedede 466 bin TL'ye satılan gitarın geliri ise çocuklara gideck. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bosphorus Art Society, ‘Cash on the Table’ müzayedesi kapsamında gerçekleştirilen online müzayedede ikonik bir parça da yer aldı.

Bosphorus Art Society, ‘Cash on the Table’ müzayedesi kapsamında gerçekleştirilen online müzayedede ikonik bir parça da yer aldı.

Bosphorus Art Society (B.A.S.), ‘Cash on the Table’ müzayedesi dün akşam saat 21.21'de online olarak gerçekleşti. 

Müzayedenin en dikkat çekici parçası ise rock müziğin efsanevi ismi Teoman’ın müzik kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı ikonik gitar oldu!

Teoman'ın hafızalardan silinmeyen eşsiz parçalarını bestelediği gitar, 466 bin TL'ye satıldı.

Teoman'ın hafızalardan silinmeyen eşsiz parçalarını bestelediği gitar, 466 bin TL'ye satıldı.

Ünlü müzisyenin gitarından elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak ve çocuklar için harcanacak.

Teoman, geçtiğimiz günlerde de mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını duyurmuştu.

Teoman, geçtiğimiz günlerde de mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını duyurmuştu.

Müzayedede sadece müzikle sınırlı kalmayıp resim sanatında da yeteneklerini ortaya koyan Mercan Dede, saygın tiyatro sanatçısı ve aktör Güven Kıraç'ın eserlerine ek olarak, Beyazıt Öztürk'ün portreleri ilk kez sanat meraklılarıyla buluştu. 

Ayrıca, Sinan Çetin'in eserleri, Abdullah Oğuz'un sanat çalışmaları, Can Bonomo'nun şiirleri, yazıları ve şarkıları kadar etkileyici resimleri ve Alinur Velidedeoğlu'nun 3 metrelik krom tabloları sanat severlerin ilgisine sunuldu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın