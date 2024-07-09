Yılın İlk Yarısına Ait Seyahat Verileri Dudak Uçuklattı! 2024'ün En Pahalı Bileti 299 Bin 177 Lira Oldu!

Raporda en ucuz iç hat uçak bileti İstanbul-İzmir uçuşunda 432 TL olarak kaydedildi. Satılan en ucuz dış hat tek yön uçak bileti ise İstanbul-Tahran rotasında 642 TL olarak belirlendi.

Gidiş-dönüş seyahat edilen en ucuz rota ise Balıkesir, Edremit-İstanbul rotası oldu. Söz konusu, gidiş-dönüş iç hatlar rotasısı bin 43 liradan alıcı buldu. Dış hatlarda ise gidiş-dönüş uçak bileti İstanbul-Bükreş uçuşunda 2 bin 145 lira olarak kaydedildi.