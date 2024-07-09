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Yılın İlk Yarısına Ait Seyahat Verileri Dudak Uçuklattı! 2024'ün En Pahalı Bileti 299 Bin 177 Lira Oldu!

Yılın İlk Yarısına Ait Seyahat Verileri Dudak Uçuklattı! 2024'ün En Pahalı Bileti 299 Bin 177 Lira Oldu!

Uçak Bilet Fiyatı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 09:16

Yılın ilk yarısına ait seyahat verileri açıklandı! Çevrimiçi seyahat platformu tarafından açıklanan raporda, en pahalı uçak bileti 299 bin 177 lira olarak kaydedildi. 2024 yılının en pahalı uçak biletini kadar en ucuz bileti de dikkat çekti. 

İşte, detaylar...

2024’ün ilk yarısına ilişkin seyahat raporu yayımladı!

2024’ün ilk yarısına ilişkin seyahat raporu yayımladı!

Raporda, yaş gruplarına ve aylara göre tercih edilen rotalar yer aldı. Ayrıca yılın ilk yarısında sayılan en ucuz ve en pahalı biletler ile en çok tercih edilen iç hatlar rotaları da belli oldu.

En pahalı tek yön uçak bileti: 299 bin 177 liraya satıldı

En pahalı tek yön uçak bileti: 299 bin 177 liraya satıldı

Yılın ilk altı ayında satılan en pahalı bilet dış hatlar, tek yön uçak bileti oldu. 299 bin 177 liraya satılan biletin İstanbul - Paris rotası olduğu belirtildi. 

En pahalı dış hat gidiş-dönüş uçak bileti ise 243 bin 60 lira olarak İstanbul-Bangkok uçuşunda kaydedildi.

İç hatlarda ise en pahalı uçak bileti: 9 bin 117 liraya satıldı

İç hatlarda ise en pahalı uçak bileti: 9 bin 117 liraya satıldı

Rapora göre, aynı dönemde satılan en pahalı iç hat tek yön uçak bileti İstanbul-Antalya seyahati için 9 bin 117 lira olarak kaydedildi. 

En pahalı iç hat gidiş-dönüş uçak bileti ise İstanbul - Dalaman rotasında 15 bin 327 liraya satıldı.

Yılın en ucuz uçak biletleri ise 'biz bunu nasıl kaçırdık?' dedirtti!

Yılın en ucuz uçak biletleri ise 'biz bunu nasıl kaçırdık?' dedirtti!

Raporda en ucuz iç hat uçak bileti İstanbul-İzmir uçuşunda 432 TL olarak kaydedildi. Satılan en ucuz dış hat tek yön uçak bileti ise İstanbul-Tahran rotasında 642 TL olarak belirlendi.  

Gidiş-dönüş seyahat edilen en ucuz rota ise Balıkesir, Edremit-İstanbul rotası oldu. Söz konusu, gidiş-dönüş iç hatlar rotasısı bin 43 liradan alıcı buldu. Dış hatlarda ise gidiş-dönüş uçak bileti İstanbul-Bükreş uçuşunda 2 bin 145 lira olarak kaydedildi.

En ucuz uçuş dönemleri: Dış hatlarda Ocak, iç hatlarda Mart ayı oldu

En ucuz uçuş dönemleri: Dış hatlarda Ocak, iç hatlarda Mart ayı oldu

Ocak ayında dış hatlarda tek yön uçak biletleri ortalama 4.763 lira olurken, gidiş-dönüş biletler ortalama 8.209 lira yılın ilk altı ayının en düşük fiyatları oldu. 

Mart ayında ise iç hatlarda tek yön uçak biletleri ortalama 1.370 lira, gidiş-dönüş biletleri ortalam 2.608 lira fiyatlarla satılarak yılın en düşük fiyatları oldu.

Çiftler dış hatlarda: Amsterdam, Düsseldorf ve Bangkok'u tercih etti, çocuklu aileler ise Düsseldorf, Frankfurt ve Münih'i

Çiftler dış hatlarda: Amsterdam, Düsseldorf ve Bangkok'u tercih etti, çocuklu aileler ise Düsseldorf, Frankfurt ve Münih'i

Türkiye'nin iç ve dış hatlarında seyahat eden farklı yaş ve yaşam gruplarına bakıldığında, belirli trendlerin ortaya çıktığını görebiliriz. Yılın ilk yarısında, 65 yaş ve üzeri yolcuların iç hatlardaki tercihleri genellikle İstanbul, İzmir ve Antalya olurken; dış hatlarda Viyana, Stuttgart ve Düsseldorf popüler destinasyonlar arasında yer aldı.

Öğrencilerin seyahat tercihleri arasında iç hatlarda İstanbul, Antalya ve İzmir en çok tercih edilen şehirler olurken; dış hatlarda Düsseldorf, Stuttgart ve Frankfurt öne çıktı.

Çiftlerin seyahat rotaları ile çocuklu ailelerin rotası farklı oldu. Çiftlerin en çok tercih edilen destinasyonlar arasında dış hatlarda Amsterdam, Düsseldorf ve Bangkok bulunurken; iç hatlarda İstanbul, Antalya ve İzmir en popüler seçenekler arasında yer aldı.

Çocuklu ailelerin seyahat tercihlerine baktığımızda ise; dış hatlarda Düsseldorf, Frankfurt ve Münih en çok tercih edilen şehirler olurken, iç hatlarda ise İstanbul, Antalya ve İzmir ailelerin en çok tercih ettiği yerler arasında yer aldı.

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