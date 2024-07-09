Yılın İlk Yarısına Ait Seyahat Verileri Dudak Uçuklattı! 2024'ün En Pahalı Bileti 299 Bin 177 Lira Oldu!
Yılın İlk Yarısına Ait Seyahat Verileri Dudak Uçuklattı! 2024'ün En Pahalı Bileti 299 Bin 177 Lira Oldu!
Yılın ilk yarısına ait seyahat verileri açıklandı! Çevrimiçi seyahat platformu tarafından açıklanan raporda, en pahalı uçak bileti 299 bin 177 lira olarak kaydedildi. 2024 yılının en pahalı uçak biletini kadar en ucuz bileti de dikkat çekti.
İşte, detaylar...
2024’ün ilk yarısına ilişkin seyahat raporu yayımladı!
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