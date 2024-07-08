Hem Dinledik Hem İzledik: Heyecanla Takip Ettiğimiz Dizilerde Çalan 14 Şarkı
Hem Dinledik Hem İzledik: Heyecanla Takip Ettiğimiz Dizilerde Çalan 14 Şarkı
Hem dinledik hem izledik. Heyecanla takip ettiğimiz dizilerde çaldıktan sonra tekrar tekrar dinlediğimiz o şarkılar bu listede...
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1. Mert Demir - Ateşe Düştüm
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2. Bengü Beker - Sana Yıldızları Ödediğimden
3. İkilem - Bu Saatten Sonra
4. Ozbi - Geceyi Anlatmış
5. Çağan Şengül - Çok Yazık
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6. KÖFN - Zar Zor
7. Sufle & Canozan - Hiç Kimsenin Günahı Yok
8. Paptircem - Kaybettim Yirmilerimde
9. Ahiyan - Kurtulmak
10. Nesrin Sipahi - Gözleri Aşka Gülen
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