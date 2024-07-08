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Hem Dinledik Hem İzledik: Heyecanla Takip Ettiğimiz Dizilerde Çalan 14 Şarkı

etiket Hem Dinledik Hem İzledik: Heyecanla Takip Ettiğimiz Dizilerde Çalan 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 20:21

Hem dinledik hem izledik. Heyecanla takip ettiğimiz dizilerde çaldıktan sonra tekrar tekrar dinlediğimiz o şarkılar bu listede...

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1. Mert Demir - Ateşe Düştüm

2. Bengü Beker - Sana Yıldızları Ödediğimden

3. İkilem - Bu Saatten Sonra

4. Ozbi - Geceyi Anlatmış

5. Çağan Şengül - Çok Yazık

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6. KÖFN - Zar Zor

7. Sufle & Canozan - Hiç Kimsenin Günahı Yok

8. Paptircem - Kaybettim Yirmilerimde

9. Ahiyan - Kurtulmak

10. Nesrin Sipahi - Gözleri Aşka Gülen

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11. Zeynep Bakşi Karatağ - Hep Sonradan

12. Göksel - Sen Orda Yoksun

13. Güncel Gürsel Artıktay - Bu Yüzden

14. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Durmaz Akar

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