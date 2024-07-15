Muhteşem Yüzyıl'a da Konu Olmuştu: 'Anasından Emdiği Süt Burnundan Geldi' Deyiminin Acı ve Gerçek Hikayesi
Muhteşem Yüzyıl'a da Konu Olmuştu: 'Anasından Emdiği Süt Burnundan Geldi' Deyiminin Acı ve Gerçek Hikayesi
''Buyrun cenaze namazına'', ''Güme gitmek'', ''Atma Recep hepimiz din kardeşiyiz'', ''Vermezse mağbut, neylesin Mahmut'' gibi günümüzde de çokça kullandığımız birçok deyimin kökeni Osmanlı dönemine dayanıyor. ''Anasından emdiği süt burnundan geldi'' deyimi de bunlardan biri ve hikayesi çok acı.
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1595-1603 yılları arasında hüküm süren III. Mehmet tahta geçtikten sonra ilk iş olarak 19 kardeşini boğdurtmuştu. Bu acı olay, özellikle bebek yaştaki kardeşlerin de aralarında bulunduğu birçok kişinin hayatına mal olmuştu.
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Bu dehşet verici olayda, bebeklerin annelerinden aldıkları süt ağızlarından ve burunlarından gelmişti. Bu trajik olay, günümüze kadar gelen ''Anasından emdiği süt burnundan geldi'' deyiminin kökenini oluşturdu.
Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin bir bölümünde de bu tüyler ürpertici hikayeye yer verilmiş ve tabutların saray bahçesinde dizildiği anlar hepimizi gözyaşlarına boğmuştu.
III. Mehmed'in ölümüne dair tarihçiler arasında farklı görüşler ve kaynaklarda çeşitli bilgiler yer alıyor.
20 Aralık 1603 tarihinde hayatını kaybeden III. Mehmed'in ölümü, çeşitli sebeplerle açıklanıyor.
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Bazı kaynaklar, III. Mehmed'in sağlığının, Tebriz'in düşmesi gibi doğu cephesinden gelen kötü haberlerle sarsıldığını ve bu stresin sağlığını olumsuz etkilediğini belirtirken, bazı kaynaklarda da mide rahatsızlığı yaşadığı ve bu rahatsızlığın şişmanlık kaynaklı olduğu yazılıyor.
Babası öldükten sonra 13 yaşında tahta geçen I. Ahmet'in cenazeye katılmayı reddettiği ve ''Taht sahibi olmak için 19 kardeşini ve bir oğlunu katleden bir adam, babam da olsa katildir.'' dediği söylenir.
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barbar lafı boşuna soylenmemis
barbar sensin, cahil kitap okumaz
bide muhallebi çocuğu hikayesi var
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