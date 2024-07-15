Muhteşem Yüzyıl'a da Konu Olmuştu: 'Anasından Emdiği Süt Burnundan Geldi' Deyiminin Acı ve Gerçek Hikayesi

''Buyrun cenaze namazına'', ''Güme gitmek'', ''Atma Recep hepimiz din kardeşiyiz'', ''Vermezse mağbut, neylesin Mahmut'' gibi günümüzde de çokça kullandığımız birçok deyimin kökeni Osmanlı dönemine dayanıyor. ''Anasından emdiği süt burnundan geldi'' deyimi de bunlardan biri ve hikayesi çok acı.

Buyrun anlatıyoruz!

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