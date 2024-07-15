Bir Zamanlar Traktör Üreten Lamborghini'nin Logosundaki Gizli Burç İlişkisini Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak

Dünyaca ünlü İtalyan otomobil markası Lamborghini'nin logosundaki boğa figürü, sadece markanın gücünü değil, aynı zamanda kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin kişisel özelliklerini de yansıtıyor. Peki, bu boğa figürü nereden geliyor ve ne anlama geliyor?

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