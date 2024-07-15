Akrabalık İddiası Yeniden Hortladı! Kraliçe II. Elizabeth'in Hz. Muhammed'e Dayanan Bir Soy Bağı mı Var?

2022 yılında ölen İngiliz Kraliçesi Elizabeth'in soyunun Hz. Muhammed'e dayandığı iddiası yıllar sonra yeniden gündem oldu. İlk olarak 1986 yılında soy bilimci Harold B. Brooks-Baker tarafından ortaya atılan iddia, Gazeteci Erin Blakemore'un makalesinde de yer almıştı. Peki bu iddia doğru olabilir mi? İşte konuya ilişkin detaylar ve sosyal medyadan gelen tepkiler...

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