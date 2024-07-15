Akrabalık İddiası Yeniden Hortladı! Kraliçe II. Elizabeth'in Hz. Muhammed'e Dayanan Bir Soy Bağı mı Var?
Akrabalık İddiası Yeniden Hortladı! Kraliçe II. Elizabeth'in Hz. Muhammed'e Dayanan Bir Soy Bağı mı Var?
2022 yılında ölen İngiliz Kraliçesi Elizabeth'in soyunun Hz. Muhammed'e dayandığı iddiası yıllar sonra yeniden gündem oldu. İlk olarak 1986 yılında soy bilimci Harold B. Brooks-Baker tarafından ortaya atılan iddia, Gazeteci Erin Blakemore'un makalesinde de yer almıştı. Peki bu iddia doğru olabilir mi? İşte konuya ilişkin detaylar ve sosyal medyadan gelen tepkiler...
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II. Elizabeth'in ölümünün üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Kraliçe, dünyanın en büyük ve en ünlü kraliyet ailesinin başında tam 70 yıl boyunca hüküm sürdü.
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İngiltere'nin en uzun süre tahtta oturan hükümdarı olarak tarihe geçen Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden yıllar önce, soy ağacıyla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre, Kraliçe'nin soyu, 43 kuşak geriye gidildiğinde Hz. Muhammed'e dayanıyor.
Bu teori, ilk olarak 1986'da gündeme gelmiş ve geniş yankı uyandırmıştı. Burke's Peerage adlı soy bilimci dönemin Başbakanı Margaret Thatcher'a ''Çok az İngiliz, İngiltere Kraliçesinin damarlarında bir peygamberin kanının dolaştığını biliyor.'' şeklinde bir mektup yazmıştı.
Ortaya atılan iddia tarihsel araştırmalarla desteklenmeye çalışılmışsa da resmi olarak doğrulanmamıştı ancak tartışmalar o dönemden başlayarak günümüze kadar devam etti.
Baker, II. Elizabeth'in köklerinin 11. yüzyıl Endülüs Prensesi Zaida'ya dayandığını, bu nedenle de II. Elizabeth'in de Hz. Muhammed'in soyundan olabileceğini ileri sürmüştü.
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Ancak Zaida'nın da Hz. Muhammed'le akraba olup olmadığı net değil. Bu iddialara destek verenler de var, safsatadan ibaret olduğunu düşünenenler de.
Bu iddialar neden tekrar gündem oldu derseniz; işte bu Tweet'ten dolayı👇
Twitter'da (X) geniş yankı bulan paylaşıma peş peşe tepkiler de geldi.👇
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