Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Yıllara meydan okuyan birbirinden değerli ve göz kamaştıran antik eserlerle geçmişe yolculuğa hazır olun! Kendinizi tarihe tanıklık etmiş gibi hissedeceksiniz. İşte karşınızda Reddit'ten derlediğimiz tarihin eşsiz yüzü...
Başlıyoruz!
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1. İlk durağımız Japonya! Kofun dönemine ait seramik tabutun M.S. 4. ya da 5. yüzyıldan kalma olduğu düşünülüyor.
2. İçi para ve değerli eşya dolu bu kutu Hindistan'ın Kerala kentindeki Kannur'da ortaya çıktı!
3. Romanya, Măldărești'deki bu eşsiz St. Nicholas kilisesinin 1774 yılında inşa ediliği biliniyor.
4. M.S. 12. ila 13. yüzyıllardan kalma olduğu düşünülen bu eşsiz parça ise bir musluk.
5. Sırada Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden eşsiz bir parça var!
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6. Ejderhalarla savaşıyor olabilir mi?
7. Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Jaipur kentinin kurucusu Sawai Jai Singh tarafından yaptırıldığı bilinen: Kapali yantra!
8. Odysseus'un sonunda zekasıyla alt ettiği ve kör ettiği tek gözlü, insan yiyen Tepegöz Polyphemos'un başı
9. Sıradaki durağımız ise Peru'da 2 ila 5. yüzyıl!
10. Viktorya dönemi ve Gotik tarzdaki bu göz kamaştıran malikane: 1800'lerde burada yaşamak istemez miydiniz?
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11. Biraz da geçmişin büyük emekle tasarlanan mücevherlerini inceleyelim!
12. Milattan sonra 7. ila 8. yüzyılın izlerini taşıyan çiçekli bir gümüş fincan!
13. Hayvan ve bitki motifli iki lake davul
14. Taşlı ve camlı Atef tacına sahip bir çift altın küpe
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