Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

'Kapali Yantra' adlı alet, gözlemcilerin astronomik hesaplamalarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu alet, yılın her döneminde güneşin, gezegenlere ve zodyak burçlarına göre konumunu belirlemeye yardımcı olur. Bu anıtsal yapı, 1734 yılında inşa edilmiş ve tamamlanmıştır.