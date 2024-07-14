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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 10:01

Yıllara meydan okuyan birbirinden değerli ve göz kamaştıran antik eserlerle geçmişe yolculuğa hazır olun! Kendinizi tarihe tanıklık etmiş gibi hissedeceksiniz. İşte karşınızda Reddit'ten derlediğimiz tarihin eşsiz yüzü... 

Başlıyoruz!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
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1. İlk durağımız Japonya! Kofun dönemine ait seramik tabutun M.S. 4. ya da 5. yüzyıldan kalma olduğu düşünülüyor.

1. İlk durağımız Japonya! Kofun dönemine ait seramik tabutun M.S. 4. ya da 5. yüzyıldan kalma olduğu düşünülüyor.

2. İçi para ve değerli eşya dolu bu kutu Hindistan'ın Kerala kentindeki Kannur'da ortaya çıktı!

2. İçi para ve değerli eşya dolu bu kutu Hindistan'ın Kerala kentindeki Kannur'da ortaya çıktı!

Çok sayıda gümüş para ve altın takı ile dolu kutu gerçek bir hazine! Bu eşsiz hazine; 17 inci boncuk, 13 altın madalyon, geleneksel 1 kolyenin (Kashumaala) parçası olduğuna inanılan 4 madalyon, 5 yüzük, 1 küpe seti ve birkaç gümüş paradan oluşuyor.

3. Romanya, Măldărești'deki bu eşsiz St. Nicholas kilisesinin 1774 yılında inşa ediliği biliniyor.

3. Romanya, Măldărești'deki bu eşsiz St. Nicholas kilisesinin 1774 yılında inşa ediliği biliniyor.

4. M.S. 12. ila 13. yüzyıllardan kalma olduğu düşünülen bu eşsiz parça ise bir musluk.

4. M.S. 12. ila 13. yüzyıllardan kalma olduğu düşünülen bu eşsiz parça ise bir musluk.

Konum: Suriye

5. Sırada Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden eşsiz bir parça var!

5. Sırada Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden eşsiz bir parça var!

Geç Tunç Çağı'ndan kalma bu Asa-Topuz, yaklaşık olarak M.Ö. 1300'lerden kalma. Uluburun batığında bulunan Asa-Topuz'un boyutları, 7,8 × 19,2 × 5,2 santimetre. 

Resim: Denizcilik Arkeolojisi Enstitüsü

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6. Ejderhalarla savaşıyor olabilir mi?

6. Ejderhalarla savaşıyor olabilir mi?

Bu eşsiz parçanın tarihi kökleri gibi işlemeleri ve yazısı hakkında da henüz bir bilgimiz yok!

7. Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Jaipur kentinin kurucusu Sawai Jai Singh tarafından yaptırıldığı bilinen: Kapali yantra!

7. Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Jaipur kentinin kurucusu Sawai Jai Singh tarafından yaptırıldığı bilinen: Kapali yantra!

'Kapali Yantra' adlı alet, gözlemcilerin astronomik hesaplamalarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu alet, yılın her döneminde güneşin, gezegenlere ve zodyak burçlarına göre konumunu belirlemeye yardımcı olur. Bu anıtsal yapı, 1734 yılında inşa edilmiş ve tamamlanmıştır.

8. Odysseus'un sonunda zekasıyla alt ettiği ve kör ettiği tek gözlü, insan yiyen Tepegöz Polyphemos'un başı

8. Odysseus'un sonunda zekasıyla alt ettiği ve kör ettiği tek gözlü, insan yiyen Tepegöz Polyphemos'un başı

Yunan veya Roma kültürünün eşsiz bir parçası olan Helenistik veya İmparatorluk Dönemi'ne ait olduğu düşünülen kökeni, yaklaşık M.Ö. 150'li yıllara dayanan Tepegöz Polyphemos'un başı heykeli.

9. Sıradaki durağımız ise Peru'da 2 ila 5. yüzyıl!

9. Sıradaki durağımız ise Peru'da 2 ila 5. yüzyıl!

Yengeç kase

10. Viktorya dönemi ve Gotik tarzdaki bu göz kamaştıran malikane: 1800'lerde burada yaşamak istemez miydiniz?

10. Viktorya dönemi ve Gotik tarzdaki bu göz kamaştıran malikane: 1800'lerde burada yaşamak istemez miydiniz?

Winchester Gizem Evi'nin 1884 ila 1906 yıllarında inşa edildiği düşünülüyor. Bu eşsiz yapı bir zamanlar ateşli silah patronu William Wirt Winchester'ın dul eşi Sarah Winchester'ın kişisel ikametgahı olan San Jose, Kaliforniya'da bulunan malikanesi.

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11. Biraz da geçmişin büyük emekle tasarlanan mücevherlerini inceleyelim!

11. Biraz da geçmişin büyük emekle tasarlanan mücevherlerini inceleyelim!

Bu paha biçilemez eser muhtemelen Sezar Augustus'u tasvir eden bir granat oyma yüzük.

12. Milattan sonra 7. ila 8. yüzyılın izlerini taşıyan çiçekli bir gümüş fincan!

12. Milattan sonra 7. ila 8. yüzyılın izlerini taşıyan çiçekli bir gümüş fincan!

Usta ellerden çıktığı her halinden belli olan bu değerli parça Çin'in Tang hanedanı dönemine ait.

13. Hayvan ve bitki motifli iki lake davul

13. Hayvan ve bitki motifli iki lake davul

Momoyama dönemine ait bu eser Japonya'da bulundu. 16. yüzyılın izlerini taşıyan bu benzersiz motiflere sahip olan davul şıklığı ile de göz kamaştırıyor.

14. Taşlı ve camlı Atef tacına sahip bir çift altın küpe

14. Taşlı ve camlı Atef tacına sahip bir çift altın küpe

Mısır'da bulunan bu özel mücevher, M.Ö. 3. ila 2. yüzyılın izlerini taşıyor.

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