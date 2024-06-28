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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 15:31

Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
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1. M.Ö 2300'lerden bilinmeyen bir İran hükümdarının büstü.

1. M.Ö 2300'lerden bilinmeyen bir İran hükümdarının büstü.

(Büyük olasılıkla bir antik Elam hanedanlığı kralı ya da eliti.)

2. Türkiye'de bulunan çiçekli bitkiler arasında iki kuşun tasvir edildiği çanak. (M.S 1550)

2. Türkiye'de bulunan çiçekli bitkiler arasında iki kuşun tasvir edildiği çanak. (M.S 1550)

3. Amerika'nın yerlilerinden olan Wailaki halkına ait akbaba tüyünden yapılmış pelerin. (1800)

3. Amerika'nın yerlilerinden olan Wailaki halkına ait akbaba tüyünden yapılmış pelerin. (1800)

4. 4000 yıl öncesine ait tarihin en eski başarısız sınavı.

4. 4000 yıl öncesine ait tarihin en eski başarısız sınavı.

Mısır krallığından bir öğrencinin yazı tablosu olan bu eserde öğretmen yazım hatalarını kırmızı işaretlerle düzelttiği görülmektedir.

5. 1609 kışında Jamestown kolonisinde yamyamlık kurbanı olduğuna inanılan 14 yaşındaki bir kıza ait kafatası.

5. 1609 kışında Jamestown kolonisinde yamyamlık kurbanı olduğuna inanılan 14 yaşındaki bir kıza ait kafatası.

Alnında yamyamlık izleri görülmektedir.

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6. Pablo Picasso'nun ilk (1896) ve son (1972) otoportresi.

6. Pablo Picasso'nun ilk (1896) ve son (1972) otoportresi.

İlk portre Picasso 15 yaşındayken, son portre ise 91 yaşındayken yapılmıştır

7. Mısır'daki Taposiris Magna tapınağında keşfedilen 2.000 yıllık altın dilli mumya.

7. Mısır'daki Taposiris Magna tapınağında keşfedilen 2.000 yıllık altın dilli mumya.

Mumyacılar muhtemelen ölen kişinin öbür dünyada konuşabilmesini sağlamak için altın dili mumyaya yerleştirmişlerdir.

8. Sırbistan'ın Niş kenti yakınlarındaki bulunan kafatası kulesinin ("Ćele Kula") kalıntıları.

8. Sırbistan'ın Niş kenti yakınlarındaki bulunan kafatası kulesinin ("Ćele Kula") kalıntıları.

Kule, 1809 Mayıs'ındaki Čegar Savaşı'nın ardından Birinci Sırp Ayaklanması sırasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilmiştir.

9. Dünyanın en eski trigonometrik tablosu.

9. Dünyanın en eski trigonometrik tablosu.

Avustralyalı matematikçi 3.700 yıllık ünlü Babil kil tabletinin şifresini kırdı. Babiller Yunanlılardan 1500 yıl önce daha isabetli trigonometri yapıyorlardı.

10. Kapılıkaya Kaya Mezarı, Türkiye'nin Kırkdilim köyünde, derin vadilerin oluşturduğu engebeli bir arazide çok dik bir uçurumun üzerinde yer almaktadır.

10. Kapılıkaya Kaya Mezarı, Türkiye'nin Kırkdilim köyünde, derin vadilerin oluşturduğu engebeli bir arazide çok dik bir uçurumun üzerinde yer almaktadır.

M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Helenistik döneme ait bir kaya mezarıdır.

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11. Vincent Van Gogh'un gizli bir otoportresi olan bu resim, 'Köylü Kadının Başı' adlı tablonun arkasındaki tutkal ve karton katmanlarının altında saklı kalmıştır.

11. Vincent Van Gogh'un gizli bir otoportresi olan bu resim, 'Köylü Kadının Başı' adlı tablonun arkasındaki tutkal ve karton katmanlarının altında saklı kalmıştır.

Portre üzerinde yapılan röntgen incelemeleri, izleyiciye yoğun bir şekilde bakan sakallı bir bakıcının hayalet gibi bir görüntüsünü ortaya çıkarmıştır. (1885)

12. Öpüşen bir çifti gösteren plaket. (Babil, Irak, M.Ö 1800)

12. Öpüşen bir çifti gösteren plaket. (Babil, Irak, M.Ö 1800)

13. Bir madencinin kanaryası için yaptığı tabut. Üstündeki yazıtta şöyle yazıyor: "Küçük Joe'nun Anısına. 3 Kasım 1875'te öldü. 3 Yaşındaydı"

13. Bir madencinin kanaryası için yaptığı tabut. Üstündeki yazıtta şöyle yazıyor: "Küçük Joe'nun Anısına. 3 Kasım 1875'te öldü. 3 Yaşındaydı"

14. Hindistan'da bulunan Lepakshi Tapınağındaki 35 ton ağırlığında ve 20 metre boyundaki asma sütun.

14. Hindistan'da bulunan Lepakshi Tapınağındaki 35 ton ağırlığında ve 20 metre boyundaki asma sütun.

Tapınakta 70 granit sütun var ama bir tanesi yere değmiyor ve altında giysilerin geçebileceği ince bir boşluk bırakıyor. Tapınak 1530 ile 1545 yılları arasında inşa edilmiş.

15. Polonya'nın Pien köyünde 17. yüzyıldan kalma bir mezarlıkta yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında, ölümden dönmesini engellemek için boğazına orak geçirilerek yere yatırılmış bir kadın "vampirin" kalıntıları bulundu.

15. Polonya'nın Pien köyünde 17. yüzyıldan kalma bir mezarlıkta yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında, ölümden dönmesini engellemek için boğazına orak geçirilerek yere yatırılmış bir kadın "vampirin" kalıntıları bulundu.

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