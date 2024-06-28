Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. M.Ö 2300'lerden bilinmeyen bir İran hükümdarının büstü.
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2. Türkiye'de bulunan çiçekli bitkiler arasında iki kuşun tasvir edildiği çanak. (M.S 1550)
3. Amerika'nın yerlilerinden olan Wailaki halkına ait akbaba tüyünden yapılmış pelerin. (1800)
4. 4000 yıl öncesine ait tarihin en eski başarısız sınavı.
5. 1609 kışında Jamestown kolonisinde yamyamlık kurbanı olduğuna inanılan 14 yaşındaki bir kıza ait kafatası.
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6. Pablo Picasso'nun ilk (1896) ve son (1972) otoportresi.
7. Mısır'daki Taposiris Magna tapınağında keşfedilen 2.000 yıllık altın dilli mumya.
8. Sırbistan'ın Niş kenti yakınlarındaki bulunan kafatası kulesinin ("Ćele Kula") kalıntıları.
9. Dünyanın en eski trigonometrik tablosu.
10. Kapılıkaya Kaya Mezarı, Türkiye'nin Kırkdilim köyünde, derin vadilerin oluşturduğu engebeli bir arazide çok dik bir uçurumun üzerinde yer almaktadır.
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11. Vincent Van Gogh'un gizli bir otoportresi olan bu resim, 'Köylü Kadının Başı' adlı tablonun arkasındaki tutkal ve karton katmanlarının altında saklı kalmıştır.
12. Öpüşen bir çifti gösteren plaket. (Babil, Irak, M.Ö 1800)
13. Bir madencinin kanaryası için yaptığı tabut. Üstündeki yazıtta şöyle yazıyor: "Küçük Joe'nun Anısına. 3 Kasım 1875'te öldü. 3 Yaşındaydı"
14. Hindistan'da bulunan Lepakshi Tapınağındaki 35 ton ağırlığında ve 20 metre boyundaki asma sütun.
15. Polonya'nın Pien köyünde 17. yüzyıldan kalma bir mezarlıkta yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında, ölümden dönmesini engellemek için boğazına orak geçirilerek yere yatırılmış bir kadın "vampirin" kalıntıları bulundu.
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