Muhtemelen Var Olduğundan Bile Bihaber Olduğunuz Muhteşem Heykeller
Muhtemelen Var Olduğundan Bile Bihaber Olduğunuz Muhteşem Heykeller
Kaynak: https://twitter.com/JamesLucasIT/stat...
Heykel sanatı dünyasının en büyük ustalarının ellerinden çıkan şaheserleri derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. Listemize ilk olarak dünyaca ünlü mitolojik karakterlerden biri olan Kral Arthur'un İngiltere'deki heykelinden başlayalım.
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2. Albert Gyorgy tarafından yapılan Melankoli adlı heykel, kederin bizde bıraktığı boşluğu tasvir ediyor.
3. Derinliklerin İsa'sı dünyanın en eşsiz bronz heykellerinden biridir. Guido Galletti tarafından 1954 yılında yapılan heykel, Akdeniz'in dibine, İtalyan Rivierası'ndaki Camogli ve Portofino arasına, yerleştirilmiş ve masmavi sularla kucaklaşarak bugüne kadar orada kalmıştır.
4. Bu devasa heykel yaklaşık 450 yıl önce Flaman heykeltıraş Giambologna tarafından İtalya'nın Apenin dağlarının bir sembolü olarak yaratılmıştır.
5. Rio de Janeiro'nun Corcovado Dağı'nın tepesindeki ikonik Kurtarıcı İsa Heykeli'nden sonra ikinci sırada yer alan Maratea'daki Kurtarıcı İsa Heykeli 21 metre yüksekliğe ulaşmaktadır.
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6. Japonya'daki Sendai Daikannon heykeli, 100 metre ile dünyanın en yüksek sekizinci heykelidir.
7. Ünlü heykeltıraş Nicolas Lavarenne'den "büyük meydan okuma" adındaki heykel. (Antibes, Fransız Rivierası.)
8. Bruno Catalano'nun bu heykeli, daha iyi bir yaşam arayışıyla sevdiklerini ve toplumlarını geride bırakarak anavatanlarından ayrılan göçmenlerin yaşadığı derin boşluğu tasvir ediyor.
9. Dünya üzerindeki en büyük kuş heykeli. Heykeltıraş Rajiv Anchal bu akıllara durgunluk veren kartal heykelini yapmak için 10 yılını harcadı.
10. Gran Canaria tarafından yapılan İspanya'daki inanılmaz Neptün (Poseidon) heykeli.
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11. Hindistan'da bulunan Birlik Heykeli dünyanın en uzun heykelidir. 182 metre yüksekliğiyle Özgürlük Heykeli'nin neredeyse üç katı yüksekliğindedir.
12. Çin'de bulunan Leshan Dev Buda heykeli. 71 metre uzunluğundaki bu heykel, Dünya üzerindeki en uzun modern dönem öncesi heykeldir.
13. Ölüm Öpücüğü, 1930 yılında yapılmış ve Barselona'daki Poblenou Mezarlığı'nda bulunan mermer bir heykeldir.
14. Thomas Lerooy'un Düşüncenin Ağırlığı adındaki bronz heykeli.
15. En şaşırtıcı heykel olmasa da kesinlikle şaşırtıcı bir hikayeye sahip bir heykel. İstanbul'da, bu pozisyonda oturup gelip geçenleri izleyen ünlü sokak kedisini (Tombili) onurlandırmak için yapılan heykel.
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