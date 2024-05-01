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Burada Okumanın Hayalini Kuracaksınız: Dünyaca Ünlü Üniversiteler ve Muhteşem Mimarileri

Burada Okumanın Hayalini Kuracaksınız: Dünyaca Ünlü Üniversiteler ve Muhteşem Mimarileri

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 18:31

Büyük bilgin Erasmus, her toplumun ana umudunun gençlerinin eğitiminde yattığını söylemişti. 500 yıl önce söyledikleri hala günümüzde geçerliliğini koruyor. Ancak bu sadece eğitimde ne öğretildiği ilgili değil; aynı zamanda eğitimin nerede verildiğiyle de ilgilidir. Mimarileriyle göz kamaştıran üniversiteleri derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

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1. Sakura çicekli bahçesiyle gün batımındaki bulutları anımsatan Güney Kore'nin Kyung Hee üniversitesi.

1. Sakura çicekli bahçesiyle gün batımındaki bulutları anımsatan Güney Kore'nin Kyung Hee üniversitesi.

2. Pensilvanya'da bulunan Öğrenme Katedrali.

2. Pensilvanya'da bulunan Öğrenme Katedrali.

3. Geleneksel mimarisiyle İngiltere'deki Royal Holloway Üniversitesi.

3. Geleneksel mimarisiyle İngiltere'deki Royal Holloway Üniversitesi.

4. Bologna Üniversitesi'ndeki Archiginnasio, dünyanın en eski aktif üniversitesidir. Bu üniversitenin içinde 17. yüzyıldan kalma bir anatomik tiyatro bulunuyor.

4. Bologna Üniversitesi'ndeki Archiginnasio, dünyanın en eski aktif üniversitesidir. Bu üniversitenin içinde 17. yüzyıldan kalma bir anatomik tiyatro bulunuyor.

5. Dünyaca ünlü Oxford ve Cambridge üniversiteleri.

5. Dünyaca ünlü Oxford ve Cambridge üniversiteleri.
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6. Geleneksel eğitim mimarisinin değeri, estetik zevkin yanı sıra öğrencilere miras, aidiyet ve sorumluluk duygusu aşılamasıdır.

6. Geleneksel eğitim mimarisinin değeri, estetik zevkin yanı sıra öğrencilere miras, aidiyet ve sorumluluk duygusu aşılamasıdır.

Salamanca Üniversitesi'ndeki Patio de Escuelas gibi bir yapı, öğrencilere daha büyük bir şeyin parçası olarak hissetmelerini sağlar.

7. Prag'daki Charles Üniversitesi'nde bulunan Ortaçağ Karolinum'undan Durham Üniversitesi'ndeki Norman kalesine kadar örnekler saymakla bitmez.

7. Prag'daki Charles Üniversitesi'nde bulunan Ortaçağ Karolinum'undan Durham Üniversitesi'ndeki Norman kalesine kadar örnekler saymakla bitmez.

8. Edinburgh Üniversitesi'ndeki McEwan Salonu, yerel bir işadamı tarafından mezuniyet yeri olarak kullanılmak üzere finanse edilmiştir (adı da buradan gelmektedir).

8. Edinburgh Üniversitesi'ndeki McEwan Salonu, yerel bir işadamı tarafından mezuniyet yeri olarak kullanılmak üzere finanse edilmiştir (adı da buradan gelmektedir).

Açık amacı öğrencilere ilham vermek ve aynı zamanda onlara miras aldıkları sorumlulukları hatırlatmaktı.

9. Tarihi yapısıyla Glaslow Üniversitesi.

9. Tarihi yapısıyla Glaslow Üniversitesi.

10. Belfast Kraliçe Üniversitesi İngilteredeki en eski on üniversite arasında yer almaktadır.

10. Belfast Kraliçe Üniversitesi İngilteredeki en eski on üniversite arasında yer almaktadır.
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11. Göz kamaştırıcı kubbesiyle Edinburg Üniversitesi.

11. Göz kamaştırıcı kubbesiyle Edinburg Üniversitesi.

12. Princeton Üniversitesi, Nassau Salonu.

12. Princeton Üniversitesi, Nassau Salonu.

13. Gotik mimarisyle New York'un göz bebeklerinden Duke Üniversitesi.

13. Gotik mimarisyle New York'un göz bebeklerinden Duke Üniversitesi.

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