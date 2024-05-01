Burada Okumanın Hayalini Kuracaksınız: Dünyaca Ünlü Üniversiteler ve Muhteşem Mimarileri

Büyük bilgin Erasmus, her toplumun ana umudunun gençlerinin eğitiminde yattığını söylemişti. 500 yıl önce söyledikleri hala günümüzde geçerliliğini koruyor. Ancak bu sadece eğitimde ne öğretildiği ilgili değil; aynı zamanda eğitimin nerede verildiğiyle de ilgilidir. Mimarileriyle göz kamaştıran üniversiteleri derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇