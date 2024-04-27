Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Mısır'daki Taposiris Magna tapınağında keşfedilen 2.000 yıllık altın dilli mumya. Ölen kişinin öbür dünyada konuşabilmesini sağlamak için mumyaya altın dili yerleştirildiği düşünülüyor.
2. Geç Sasani dönemine ait bir erkek kardeşten kız kardeşine yazılmış deri bir mektup, İran'ın Hastijan kentinde keşfedildi. Mektubun içeriği, erkek kardeşin kız kardeşine en iyi dileklerini ve ona verdiği yağ şişesinin iadesini talep etmesini içermektedir.
3. Gotland Adası'ndaki Visby Savaşı'nda (22 Temmuz 1361) savaşmış askerlerin kalıntıları üstlerindeki zırhlarıyla bulundu. Ölen savaşçılar zincir zırh gömlekleri, eldivenleri ve silahlarıyla birlikte toplu mezarlara gömülü bir şekilde bulundu.
4. İngiltere'deki Star Carr Mezolitik arkeolojik alanında keşfedilen 11.000 yıl öncesine tarihlenen Star Carr Frontletleri.
5. Güneş Taşı ya da Piedra del Sol olarak bilinen bu yapıt, Aztekler için zaman kavramının döngüsel doğası ve tanrılar ile insanlar arasındaki ilişkinin bir temsilidir. Bu bir nevi bir takvimdir ama pratik olmaktan ziyade törenseldir.
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6. Theseus'un Minotor'u öldürdüğü sahneyi gösteren Roma mozaiği. Obje Retia eyaletinde (doğu İsviçre) bulunmuştur. M.S 1.-2. yüzyıla tarihlenen obje şu anda Almanya'daki Freiburg Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.
7. Günümüz Stockholm'ünün 25 km batısındaki Birka'da 1200 yıl önce gömülmüş bir kadının mezarında bulunan Viking dönemine ait bir yüzüğün üzerinde "Allah için" yazmaktadır. Yüzük, Vikingler ile Abbasi Halifeliği arasındaki doğrudan temasa dair eşsiz bir kanıt teşkil ediyor.
8. Sümer tanrısı Enki'nin Sümer kralı Atram-Hasis (tufan hikayesinin önceki versiyonlarındaki Nuh figürü) ile konuşmasını ve ona 67 metre çapında yuvarlak bir tekne olarak tanımlanan bir geminin nasıl inşa edileceğine dair talimatlar vermesini anlatan 3770 yıllık bir tableti tutan Dr. Irving Finkel.
9. Japonya'nın Kyoto kentinde kan lekeli tavanları olan 5 tapınak bulunmaktadır. Tapınakların tavanlar, 1600 yılında ünlü samuray Torii Mototada ve kalan 380 samuray savaşçısının 40.000 kişilik bir orduya karşı 11 gün boyunca süren uzun direnişlerinin ardından kendilerini öldürdükleri Fushimi Kalesi'nin döşeme tahtalarından yapılmıştır
10. Roma imparatoru Caligula'ya ait olduğu tahmin edilen 2000 yıllık safir yüzüğün, dördüncü karısı Caesonia'yı tasvir ettiği düşünülüyor.
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11. İsveç savaş gemisi Vasa. İlk yolculuğuna başladığı yerden bir kilometre ötede 1628 yılında batmış ve 333 yıl sonra neredeyse tamamen sağlam bir şekilde deniz tabanından çıkarılmıştır. Şu anda Stockholm'deki Vasa Müzesi'nde bulunan gemi, dünyanın en iyi korunmuş 17. yüzyıl gemisidir.
12. Cezayir'deki Tassili mağarasında bulunan 9000 yıllık mağara resmi. Bu resim, psychedelic mantar kullanımı sırasında bir şamanı tasvir ediyor.
13. Cezayir'in Timimoun kentindeki Ksar Draa, kum tepelerinden oluşan bir okyanusun ortasında göze çarpan tarihi yüzyıllarca bilinmeyen eski bir harabedir. Bununla ilgili tek bilinen, belirli bir süre Timimoun bölgesindeki Yahudiler tarafından işgal edildiğidir.
14. 1897 yılından kalma fransız çay elbisesi. Bu elbise, kumral saçlarına yakıştığı için sık sık parlak yeşil renkte kıyafetler giyen Kontes Greffulhe'ye aitti.
15. Polonya'nın Pien köyünde 17. yüzyıldan kalma bir mezarlıkta yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında, ölümden dönmesini engellemek için boğazına orak geçirilerek yere yatırılmış bir kadın vampirin kalıntıları bulundu
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