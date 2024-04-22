Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Danimarka'da 1600'lü yıllarda inşa edilen Kopenhag Menkul Kıymetler Borsa binası. Kral 4. Christian tarafından inşa edilen bu binanın, ikonik ejderha kulesi de dahil olmak üzere binanın tamamı 16 Nisan 2024'te çıkan bir yangına kurban oldu. İronik bir şekilde kuledeki dört ejderhanın amacı yangına karşı koruma sağlamaktı.
2. Dördüncü Hanedanlıktan kalma Mısır fayansından boncuklu file elbise. (MÖ 2550)
3. 1361'de Gotland'daki Visby Muharebesi'nden kalma, üzerinde üç tatar yayı yarası bulunan bir kafatası. Keşfedilen ölülerin çoğu ölü sayısı çok olduğu için zırhlarıyla birlikte gömülmüştü ve bu da cesetlerin hızlı bir şekilde çürümesine neden olmuştu.
4. 16. yüzyıldan kalma, yaprak şeklinde minyatür bir Kur'an nüshası. Babür Hindistanı'nın Agra kentinde kopyalanmıştır.
5. Gotland Adası'nda (İsveç) Visby savaşında (22 Temmuz 1361) savaşan bir askerin kafatası hala zırh giyiyor halde bulundu.
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6. Khipu, bilgilerin kaydedilmesi için kullanılan düğümlü tellerdir. Bu, Peru'da bulunan İnka uygarlığından kalma bir bilgi kaydetme tekniğidir. (1400-1532)
7. Köle kız satın almak için para talep eden çivi yazılı mektup. (Irak, Eski Babil İmparatorluğu, M.Ö 2000-1600)
8. Cueva de Las Chimeneas'ta bulunan 15.000 yıllık karakalem geyik çizimleri. (İspanya, M.Ö 13.000)
9. Seçkin Roma süvarilerinin giydiği antik Roma miğferi.
10. Meditasyon Yapan Kurbağa, Japon keşiş Sengai Gibon'un (M.S 1750-1837) Edo dönemi tablosudur.
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11. Titanik batığından alınan cep saati açık artırmada 57.500 dolara satıldı.
12. Fotoğrafta görülen heykel asıl olarak Roma'daki Maxentius Bazilikası'nın batı apsisinde bulunan ve Büyük Konstantin'i tasvir eden 4. yüzyılın başlarından kalma bir heykel olan Konstantin Colossus'un hayatta kalan parçalarıdır. Heykel Colossus, Milano'daki Fondazione Prada'da 12 metre yüksekliğinde yeniden inşa edildi.
13. Tomio-Maruyama Höyüğü'nde 4 metre uzunluğundaki bir tabutun yanında bulunan, hafif dalgalı yapısı olan 2,3 metre uzunluğunda kılıç. (Japonya, Kofun dönemi, M.S 4. yüzyıl)
14. Bir mıknatıs avcısı, İngiltere'deki bir nehirden 1.100 yıllık bir Viking kılıcını çıkardı. Oldukça aşınmış Viking kılıcının tarihi M.S 850 ile 975 yılları arasına tarihleniyor.
15. İngiltere'nin, Lincoln şehrideki Steep Hill caddesindeki M.S 15. yüzyıldan kalma çarpık ev.
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