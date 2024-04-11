Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. 7 Ekim 1943'te yazar Franz Kafka'nın sevgili kız kardeşi Ottla Kafka, Terezin gettosundan bir grup yetime tahliyelerinde eşlik eyetime gönüllü olduktan sonra Auschwitz'e gönderilip gazla öldürüldü.
2. Aktör Christian Bale'in Bournemouth, Dorset'teki evinde yatak odasında oyun oynarken çekilmiş bir fotoğrafı. (Birleşik Krallık 1987)
3. Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen Sahil Güvenlik askeri gemisi üzerinde bulunan 40 mm'lik ikiz Bofors silahın yanında güneşlenen ABD Ordusu Hemşireleri. (1945)
4. 1993 sonbaharında Rusya'da yaşanan anayasal kriz sırasında parlamento güçleri tarafından kurulan barikatların üzerinde duran insanlar. Bu çatışma, tüm siyasi görüşlerden politikacıların yer aldığı Rusya Federasyonu ile Başkan Boris Yeltsin arasındaki bir çatışmaydı.
5. Dassler kardeşler 1928 yılında ilk müşterileriyle birlikte fotoğ çekerken. Fotoğrafta Adidas'ın kurucusu Adolf Dassler arkada oturuyor. Ağabeyi Rudolf da frak giyiyor. Rudolf, 1948'de şirketi kardeşiyle birlikte yönetmeye dayanamadı ve Puma markasını kurdu.
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6. USS New Jersey (BB-62) zırhlısının 7 Aralık 1942'deki denize indirilme töreni.
7. Hüküm giymiş seks kaçakçısı Jeffrey Epstein'ın romantik partneri Ghislaine Maxwell, 1984 yılında Indiana Jones ve Kıyamet Tapınağı filminin galasında Prenses Diana ile buluşuyor.
8. Devrimci general Francisco "Pancho" Villa, Meksika başkanlık koltuğuna oturarak basınla alay ederken çekilmiş bir fotoğraf. (4 Aralık 1914)
9. Nazilerin Münih'te düzenlediği "Alman Kültürünün 2000 Yılı" sergisine katılan "Zırhlı Şövalyeler"in orijinal renkli fotoğrafı. (1937)
10. York Dükü ve daha sonra Büyük Britanya Kralı olan 6. George, Wembley sergisinde bir kaydırak üzerinde görüntüleniyor. (İngiltere. 1925)
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11. Kör bir çift, çocuklarıyla Budapeşte sokaklarında yürüyorken. (1984)
12. Çocuklarını başının üstünde kovayla taşıyan Japon kadın. (Japonya, 1900'ler)
13. Teksas, Tascosa'da 1908 yılında dinlenen gerçek kovboyları gösteren nadir bir fotoğrafı. (Fotoğraf: Erwin E. Smith)
14. Lübnan İç Savaşı sırasında fotoğraflanan bir Hıristiyan düğünü. (Beyrut, Lübnan, 1986)
15. Kentsel Arama ve Kurtarma ekipleri Dünya Ticaret Merkezi'nin enkazı arasında hayatta kalanları ararken ihtiyaç molası veren bir kurtarma köpeği. (21 Eylül 2001)
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