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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 23:01

Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

1. Alışılmışın dışında otoportreleriyle ünlü Fransız ressam Joseph Ducreux (1735-1802)

1. Alışılmışın dışında otoportreleriyle ünlü Fransız ressam Joseph Ducreux (1735-1802)

2. Sibirya'da eski bir savaşçı çiftin 2.500 yıllık mezarı bulundu. Çiftin 30'lu yaşlarında öldüğüne ve bir bebek ve yaşlı bir hizmetçi kadınla birlikte gömüldüğüne inanılıyor. Çocuğun kalıntıları muhtemelen kemirgenler nedeniyle mezarın her tarafına dağılmış bir şekilde bulunuyor.

2. Sibirya'da eski bir savaşçı çiftin 2.500 yıllık mezarı bulundu. Çiftin 30'lu yaşlarında öldüğüne ve bir bebek ve yaşlı bir hizmetçi kadınla birlikte gömüldüğüne inanılıyor. Çocuğun kalıntıları muhtemelen kemirgenler nedeniyle mezarın her tarafına dağılmış bir şekilde bulunuyor.

3. İnsanoğlunun en eski tasviri olan Hohle Fels Venüs'ü 40.000 yıl önce yapılmıştır.

3. İnsanoğlunun en eski tasviri olan Hohle Fels Venüs'ü 40.000 yıl önce yapılmıştır.

4. Yaklaşık 2270 yıl önce, Kuzey Fransa'da 700 civarında Kelt savaşçısının öldüğüne inanılan büyük bir savaşın olduğu yere üstünde bir Galya tapınağı inşa edilmişti. Savaş alanından toplanan başsız cesetler ve binlerce silah büyük bir ahşap platforma asılmıştı.

4. Yaklaşık 2270 yıl önce, Kuzey Fransa'da 700 civarında Kelt savaşçısının öldüğüne inanılan büyük bir savaşın olduğu yere üstünde bir Galya tapınağı inşa edilmişti. Savaş alanından toplanan başsız cesetler ve binlerce silah büyük bir ahşap platforma asılmıştı.

5. Bin yıldan eski olduğu düşünülen satranç taşı 1831'de İskoçya'daki bir plajda bulundu.

5. Bin yıldan eski olduğu düşünülen satranç taşı 1831'de İskoçya'daki bir plajda bulundu.

6. Heslington Beyni, İngiltere'nin Yorkshire eyaletindeki Heslington kentindeki bir çukura gömülmüş bir kafatasının içinde bulunan 2.600 yıllık bir insan beynidir. Kafatası muhtemelen 30'lu yaşlarında öldürülen bir adama aitti.

6. Heslington Beyni, İngiltere'nin Yorkshire eyaletindeki Heslington kentindeki bir çukura gömülmüş bir kafatasının içinde bulunan 2.600 yıllık bir insan beynidir. Kafatası muhtemelen 30'lu yaşlarında öldürülen bir adama aitti.

7. Aziz Veronica Sudarium'u, Fransız sanatçı Claude Mellan tarafından M.S 1649'da yapılan, İsa peygamberin burnunun ucundan başlayan, spiral şeklindeki kesintisiz tek bir çizgiden oluşturulan bir gravürdür. Claude Mellan'ın ustalık gösterisi baskıresmin en büyük başarılarından biridir.

7. Aziz Veronica Sudarium'u, Fransız sanatçı Claude Mellan tarafından M.S 1649'da yapılan, İsa peygamberin burnunun ucundan başlayan, spiral şeklindeki kesintisiz tek bir çizgiden oluşturulan bir gravürdür. Claude Mellan'ın ustalık gösterisi baskıresmin en büyük başarılarından biridir.

8. 1848 yılında çekilen bu fotoğraf, fotoğrafçılık tarihinde bir haberi anlatmak için kullanılan ilk fotoğraftır. Fotoğraf, Paris'teki Rue Saint-Maur-Popincourt'u üzerinde hükümet güçleri ile gösteri yapan işçiler arasındaki savaşta kullanılan barikatları gösteriyor.

8. 1848 yılında çekilen bu fotoğraf, fotoğrafçılık tarihinde bir haberi anlatmak için kullanılan ilk fotoğraftır. Fotoğraf, Paris'teki Rue Saint-Maur-Popincourt'u üzerinde hükümet güçleri ile gösteri yapan işçiler arasındaki savaşta kullanılan barikatları gösteriyor.

9. Danimarka'daki İllerup Ådal'da yapılan kazılarda, başta Demir Çağı silahları ve M.S 200-500'den kalma kişisel ekipmanlar olmak üzere 15.000'den fazla eşya bulundu. Yapılan bulgularda, bulunan bu eşyaların zaferlerden sonra ele geçirilen ve tanrılara adak olarak göle atılan düşman teçhizatları olduğu keşfedildi.

9. Danimarka'daki İllerup Ådal'da yapılan kazılarda, başta Demir Çağı silahları ve M.S 200-500'den kalma kişisel ekipmanlar olmak üzere 15.000'den fazla eşya bulundu. Yapılan bulgularda, bulunan bu eşyaların zaferlerden sonra ele geçirilen ve tanrılara adak olarak göle atılan düşman teçhizatları olduğu keşfedildi.

10. 1672 yılında inşa edilen Castillo de San Marcos, ABD kıtasındaki en eski taş kaledir. Kale, yapımında kullanılan ve yumuşaklığı nedeniyle güllelerin duvarları parçalamak veya delmek yerine içine batacağı coquina taşından inşa edilmiştir.

10. 1672 yılında inşa edilen Castillo de San Marcos, ABD kıtasındaki en eski taş kaledir. Kale, yapımında kullanılan ve yumuşaklığı nedeniyle güllelerin duvarları parçalamak veya delmek yerine içine batacağı coquina taşından inşa edilmiştir.

11. Roma imparatoru Hadrianus'un sevgilisi olan Antinous'un bir metre boyundaki mermerden yapılma büstü. Bu devasa kafa M.S 130-138 yılları arasında yapılmış olup şu anda Paris'teki Louvre Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

11. Roma imparatoru Hadrianus'un sevgilisi olan Antinous'un bir metre boyundaki mermerden yapılma büstü. Bu devasa kafa M.S 130-138 yılları arasında yapılmış olup şu anda Paris'teki Louvre Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

12. Başlangıçta 5. yüzyılda inşa edilmiş devasa bir kale olan Buhara kalesinin duvarları. 20. yüzyıla kadar çeşitli kraliyet ailelerine ev sahipliği yapan kale, İpek Yolu tarihinde önemli bir rol oynamıştır.

12. Başlangıçta 5. yüzyılda inşa edilmiş devasa bir kale olan Buhara kalesinin duvarları. 20. yüzyıla kadar çeşitli kraliyet ailelerine ev sahipliği yapan kale, İpek Yolu tarihinde önemli bir rol oynamıştır.

13. İkinci Disinganno, İtalyan Francesco Queirolo tarafından yapılmış ve bir melek tarafından ağlardan kurtarılan bir balıkçıyı tasvir eden bir heykeldir. Bu şaheser, 7 yıllık bir çalışmanın ardından 1759 yılında tamamlanmış ve tek parça mermerden oyularak yapılmıştır. Şimdi Napoli'deki Cappella Sansevero'da sergileniyor.

13. İkinci Disinganno, İtalyan Francesco Queirolo tarafından yapılmış ve bir melek tarafından ağlardan kurtarılan bir balıkçıyı tasvir eden bir heykeldir. Bu şaheser, 7 yıllık bir çalışmanın ardından 1759 yılında tamamlanmış ve tek parça mermerden oyularak yapılmıştır. Şimdi Napoli'deki Cappella Sansevero'da sergileniyor.

14. İngiltere'nin Bath kentindeki M.S 1. yüzyıldan kalma Roma Hamamlarının olduğu dairesel frigidarium (soğuk oda)

14. İngiltere'nin Bath kentindeki M.S 1. yüzyıldan kalma Roma Hamamlarının olduğu dairesel frigidarium (soğuk oda)

15. Yaygın olarak Drakula'nın Kalesi olarak bilinen Bran Kalesi, Brașov'un güneybatısındaki Bran'da, 1377 yılında Macaristan Kralı birinci Louis tarafından ayrıcalık verilen Saksonlar tarafından inşa edilen bir kaledir. Bu kale Transilvanya'da ulusal bir anıt ve simgesel yapıdır.

15. Yaygın olarak Drakula'nın Kalesi olarak bilinen Bran Kalesi, Brașov'un güneybatısındaki Bran'da, 1377 yılında Macaristan Kralı birinci Louis tarafından ayrıcalık verilen Saksonlar tarafından inşa edilen bir kaledir. Bu kale Transilvanya'da ulusal bir anıt ve simgesel yapıdır.

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