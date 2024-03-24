Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Yunanistan'ın Maraton kentinde, M.Ö 490'daki Maraton Savaşı sırasında hayatlarını kaybeden 192 Atinalının küllerini içeren bir mezar tümseği.
2. 1609 kışında Jamestown kolonisinde yamyamlar tarafından yenildiğine inanılan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun kafatası. İskeletin alnında yamyamlık izleri görülüyor.
3. 1871'de Florence Irene Ford 10 yaşındayken sarı hummadan öldü. Florence hayatı boyunca fırtınalardan korktuğu için annesi, kızının tabutunun küçük bir pencereyle donatılmasını ve fırtınalar sırasında onu rahatlatabilmesi için tabutun altına merdivenlerle inilebilecek şekilde yapılmasını istedi.
4. Tiberius Villası, İtalya'nın batı kıyısında bulunan Sperlonga'da bulunan bir Roma villa kompleksidir. İlk olarak M.Ö 30-20 civarlarında büyük bir deniz açıklığının veya mağaranın yakınında inşa edilen bu yer, İmparator Tiberius tarafından M.S 1. yüzyılda kendi kişisel sığınağı olarak hizmet verecek şekilde genişletildi.
5. Bir adamın yaldızlı deri ayakkabıları. (Norfolk, İngiltere, 1893-1897)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Hollanda'daki güçlendirilmiş Naarden şehrinin havadan görünümü. 1300 yılında şehir olma hakları verilen Naarden, surlarla ve hendekle yapılandırılmış yıldız şeklinde bir kaledir.
7. Sasani İmparatorluğu'nun kurucusu birinci Ardeşir'in resmedildiği altın para üstündeki "İran" kelimesi, İran'ın, Yunanlılar tarafından "Pers" olarak bilinmeden önce İran olarak tanındığını gösteriyor. Yerli kelime "İran", vatandaşları tarafından en az M.Ö 1000'den beri kullanılıyordu.
8. Antik Yunan döneminden kalma Persephone heykeli. Heykel, Libya'daki antik Yunan şehri Cyrene'den yasa dışı olarak yağmalandıktan on yıl sonra Birleşik Krallık yetkilileri tarafından iade edildi. (M.Ö 2. yüzyıl)
9. İtalya'da bulunan Reschen Gölü, 14. yüzyıldan kalma batık bir kilisenin kulesiyle ünlü olan yapay bir göldür. Suların altında, 1950'de hükümet tarafından yapay göl oluşturmak için sular altında bırakılan Curon köyü bulunmaktadır.
10. Graz'daki Steiermark Cephaneliği, 32.000 parça silah, alet ve zırhı barındıran dünyanın en büyük tarihi cephaneliğidir. 1642-1645 yılları arasında inşa edilen cephanelik, birkaç yüzyıl boyunca Avusturya'nın Osmanlı İmparatorluğu ve Macar isyancılarla yaptığı savaşlarda ön saflarda yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Olmec uygarlığından kalma ve 1946'da ortaya çıkarılan ve bazalt taşından yapılmış büyük baş heykeli. (San Lorenzo, Meksika, M.Ö 1200-900)
12. Faydacılığın babası olarak bilinen İngiliz filozof, hukukçu ve sosyal reformcu Jeremy Bentham'ın korunmuş kafası, Londra'nın merkezindeki University College London'ın ana binasında geçici bir sergi sırasında sergilendi.
13. Fransa'daki yekpare yeraltı Saint-Jean kilisesi, 7. yüzyılda bir kayalığa oyulmuş ve 12. yüzyılda Benediktin rahiplerinden oluşan bir topluluk tarafından büyük ölçüde genişletilmiştir. Yarım daire kemerli tonozun kilise ortasına kadar olan mesafe yaklaşık 20 metredir.
14. Kanada'nın yerlileri olan Dorset halklarından kalma tahta maske. (M.S 500-1200)
15. Sırbistan'ın Niş kenti yakınlarında bulunan Kafatası Kulesi'nin kalıntıları. Birinci Sırp Ayaklanması sırasında Mayıs 1809'daki Čegar Muharebesi'nin ardından Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilmiştir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın