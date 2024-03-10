Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Gerçeğin Ağzı, 1632 yılında Roma'ya yerleştirilen mermer bir maskedir. Bu mermerden yapılmış devasa maske, Piazza della Bocca della Verità'daki Santa Maria in Cosmedin kilisesinin portikosunun sol duvarında durmaktadır.
2. Kindlifresserbrunnen (Çocuk Yiyen Çeşmesi), İsviçre'nin Bern kentindeki Kornhausplatz'ta bulunan boyalı bir taş çeşmedir. Bu çeşme, Bern'in Eski Şehri'nin 16. yüzyıldan kalma çeşmelerinden biridir.
3. Saray hanımı şeklinde yapılmış fildişi saplı hançer (dha). (Myanmar, 18. yüzyıl)
4. Kiev Rus Kralı Bilge Yaroslav ve eşi İsveç Kraliçesi Ingegerd Olofsdotter'ın, Ukrayna'daki mermerden yapılma lahiti, (M.S 1050)
5. Pompeii'deki Roma evlerinden birinin duvarındaki kabartma. O zamandaki bir inanca göre Fallus iyi şans getirirdi ve kötü şansa ve kara büyüye karşı koruma sağlardı.
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6. İngiliz ve Hint ordularını tasvir eden fildişi satranç taşları. (Hindistan, 1850)
7. Ahşap üzerindeki bir betimlemede görülen, Avalokitesvara ile oturan Buda. (M.S 500 - 700)
8. Atina şehrindeki Ulusal Arkeoloji Müzesinde bulunan Scylla heykelciği. (M.Ö 4. yüzyılın sonları.)
9. Pembe ejderhalı porselen vazolar. (Çin, Qing hanedanı, 18. yüzyıl)
10. Genç bir kadının mumya portresi. (Mısır, Roma dönemi, M.S 170-200)
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11. İsis ve Osiris'in oğlu genç Harpokrates'i gösteren Roma freski. Tasvir edilen tanrı, kurbanları yiyen bir yılanın dolaştığı sunağa yaklaşıyor. (M.S 1. yüzyıl)
12. Burney Kabartması (Gecenin Kraliçesi kabartması olarak da bilinir), Isin-Larsa dönemine veya Eski Babil dönemine ait yüksek kabartmalı, kanatlı, çıplak, tanrıça benzeri, kuş pençeli, baykuşlar ile çevrelenmiş ve iki aslanın üzerine tünemiş bir figürü tasvir eden bir Mezopotamya pişmiş toprak levhasıdır.
13. Bir Hititli düşmanı öldürürken bir diğerini ayaklar altına alan İkinci Ramses'in Abu Simbel'de kayaya oyulmuş kabartması. (Kadeş Muharebesi, M.Ö 1274.)
14. Roma imparatoru Caligula'nın dördüncü eşi Caesonia'yı tasvir ettiği düşünülen 2000 yıllık safir yüzük.
15. Cezayir'deki Tassili mağarasındaki 9000 yıllık mağara resmi. Psychedelic mantar kullanımı sırasında bir şamanı tasvir ediyor.
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